George W. Bush o spotkaniu z Prigożynem. „Wiem tylko, że przeżyłem”

George W. Bush wziął udział w konferencji w Kijowie. Za pośrednictwem łącza wideo przemawiał do uczestników i odpowiadał na ich pytania. Jedną z poruszonych kwestii okazała się śmierć Jewgienija Prigożyna. 43. prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał, że informacja o katastrofie nie była dla niego szokująca, w odróżnieniu od zdjęcia, które niedawno trafiło w jego ręce.

George W. Bush o Jewgieniju Prigożynie

– To, co mnie zszokowało, to to, że pewnego dnia zobaczyłem zdjęcie ze szczytu G8 w Petersburgu, na którym Prigożyn serwował mi jedzenie – stwierdził. Wspomniane zdjęcie zostało wykonane w 2006 roku, kiedy Bush sprawował jeszcze urząd prezydenta. Wówczas przyszły szef grupy Wagnera był kucharzem Putina.

Zapytany o to, jak wspomina tę kolację, prezydent USA przyznał, że niewiele pamięta. – Wiem tylko, że przeżyłem – zażartował. Na spotkaniu z Putinem Bush pojawił się razem ze swoją żoną Laurą. Prezydentowi Rosji również towarzyszyła jego ówczesna żona Ludmiła. Na wspomnianym zdjęciu uwieczniono obie pary oraz pracowników, w tym Prigożyna, który pochyla się nad ramieniem prezydenta USA z butelką.

Nagła śmierć „kucharza Putina”

W latach 90. Jewgienij Prigożyn prowadził w Petersburgu popularne restauracje, chętnie odwiedzane przez zastępcę mera miasta – Władimira Putina. Po przejęciu władzy polityk rozpoczął ścisłą współpracę z Prigożynem i zapewnił jego firmie cateringowej kontrakty ze szkołami i wojskiem. Z biegiem czasu sojusz między mężczyznami się zacieśniał, a biznesmen przejął kontrolę nad grupą Wagnera.

George W. Bush podkreślił, że działania Putina stają się coraz bardziej przebiegłe. – To nie jest ostatnim krokiem Putina. Chce wielkiego imperium. Nadszedł czas, aby go powstrzymać – przekazał w odpowiedzi na pytanie o inwazję na Ukrainę. – Nie boi się użyć władzy, aby wpłynąć na swoją przyszłość. Ugryzł trochę więcej, niż był w stanie przeżuć – podsumował prezydent USA.

