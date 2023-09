Putin spotkał się z Kim Dzong Unem. Takie słowa padły na przywitanie

Trwa drugi dzień wizyty przywódcy Korei Południowej w Rosji. Z samego rana Kim Dzong Un spotkał się z Władimirem Putinem. To pierwsza jego zagraniczna podróż od 2019 roku, kiedy także odwiedził Rosję. – Cieszę się, że Cię widzę. To jest nasz nowy kosmodrom – powiedział witając Putin.

Miejsce spotkania jest nieprzypadkowe. Już wcześniej goszczeni byli tam inne głowy państw, m.in. prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka i przywódca Birmy Min Aung Hline. – Dziękuję za zaproszenie nas przy twoim napiętym harmonogramie – odpowiedział koreański przywódca. Nagranie z pierwszych chwil zostało już opublikowane przez Kreml na mediach społecznościowych.

Rosyjski satrapa zabrał Kim Dzong Una na wycieczkę po kompleksie. To po niej ma nastąpić główny moment spotkania – rozmowy na temat dostaw broni z Korei Północnej. Poranna wypowiedź Władimira Putina rzuca jednak nowe światło na to, co będzie w temacie zainteresowań.

Zważywszy na miejsce spotkania rosyjski przywódca został zapytany o to, czy Rosja pomoże Korei Północnej budować satelity. Już wcześniej azjatycki kraj próbował dwukrotnie umieścić satelity na orbicie, co zakończyło się niepowodzeniem. – Dlatego przybyliśmy do kosmodromu Wostycznyj – odpowiedział dziennikarzom Putin.

Nieczęsto głowa Kremla spotyka się z dziennikarzami. Tym razem jest inaczej, choć dalej bez szczegółów. Na pytanie o to, czy dyskusje będą dotyczyć dostaw broni lub współpracy wojskowo-technicznej, Putin stwierdził tylko, że „będą omawiać wszystkie tematy”.

Większość jest przekonana, że to dostawy północnokoreańskiej broni są głównym powodem spotkania. Od jakiegoś czasu mówi się o deficytach w rosyjskich magazynach. Ze względu na lata zaniedbań i blokadę zachodnich dostawców, Kreml nie jest w stanie nadążyć z produkcją. Widać to zwłaszcza na przykładzie ostrzałów Ukrainy, które zaczęły być mniej zintensyfikowane i bardziej przemyślane.

Wkrótce więcej informacji