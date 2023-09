Kim Dzong Un z jednoznaczną deklaracją. Władimir Putin: Mamy wiele pytań

W środę 13 września doszło do spotkania Władimira Putina i Kim Dzon Una w kosmodromie Wostocznyj, najnowocześniejszym rosyjskim centrum lotów kosmicznych. – Jesteśmy dumni z tego, jak rozwija się ten sektor. To jest nasz nowy obiekt. Mam nadzieję, że uznacie to za interesujące – powiedział Władimir Putin, zwracając się do gości z Korei Północnej.

Spotkanie Władimir Putin – Kim Dzong Un. „Mamy wiele pytań”

Jak dodał, wśród tematów, które zostaną poruszone w czasie rozmów w cztery oczy, a także w szerszym gronie – z delegacjami, będą zarówno stosunki dwustronne, a także „kwestie dotyczące współpracy gospodarczej i humanitarnej”. Agencja TASS przytoczyła wypowiedź rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, który zapowiedział, że politycy wymienią poglądy także na temat „istotnych kwestii bezpieczeństwa”.

– Mamy wiele pytań. Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że was widzę. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i przyjazd do Rosji – podsumował Władimir Putin w otwartej części spotkania.

Kim Dzong Un zapewnił Władimira Putina o „przyjaźni”. Padła deklaracja



Jako drugi głos zabrał przywódca Korei Północnej. – Nasza przyjaźń ma głębokie korzenie, a obecnie relacje z Federacją Rosyjską są priorytetem dla naszego kraju. Jestem pewien, że nasze spotkanie będzie kolejnym krokiem do przeniesienia stosunków na nowy poziom. Rosja podjęła świętą walkę o ochronę swojej suwerenności i bezpieczeństwa przeciwko siłom hegemonicznym – stwierdził Kim Dzong Un.

W dalszej części wydarzenia padła pewnego rodzaju deklaracja. – Zawsze będziemy popierać decyzje prezydenta Putina i rosyjskich przywódców. I będziemy razem w walce z imperializmem – stwierdził przywódca Korei Północnej.

Przed godz. 10:00 czasu polskiego zakończyło się spotkanie w cztery oczy Władimira Putina i Kim Dzong Una. Jak informuje Interfax, rozmowy będą kontynuowane podczas „oficjalnego lunchu”.

Czytaj też:

Władimir Putin o „ciężkich stratach” Ukraińców. Z uznaniem wspomniał o TrumpieCzytaj też:

O zdrowiu Putina wie wszystko. Lekarz dyktatora próbował uciec z Rosji