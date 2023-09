Miał mieć związek z napaścią seksualną w latach 70. Teraz szuka go policja

Śledczy z londyńskiej Metropolitalnej Służby Policyjnej opublikowali zaskakujące zdjęcie, które może pomóc w rozwiązaniu sprawy sprzed lat. Ma ono pomóc zidentyfikować mężczyznę, który może mieć związek z napaścią seksualną. Problem polega na tym, że uwieczniony wizerunek pochodzi z lat 70.

Na początku roku do służb zgłosiła się kobieta. Zgłosiła ona detektywom napaść seksualną, do której miało dojść w „zakwaterowaniu studenckim” w szpitalu Ealing mieszczącym się w zachodnim Londynie. O ile sama sprawa mogłaby się nie wydawać aż tak skomplikowana, o tyle na niekorzyść, jak w przypadku każdej zbrodni, działa czas.

Poszukiwania rozpoczęto niemal pół wieku po zdarzeniu

Do napaści seksualnej w szpitalu Ealing miało dość pod koniec 1977 roku lub na początku 1978 roku. Jedyne co policja na ten moment wie, to potencjalne imię poszukiwanego – Gary. „Pomimo szeroko zakrojonego dochodzenia i poszukiwań, mężczyzna, który według funkcjonariuszy może nazywać się Gary, pozostaje niezidentyfikowany” – napisała w oświadczeniu brytyjska policja metropolitalna.

Środkiem, który ma pomóc funkcjonariuszom w znalezieniu potencjalnego sprawcy napaści seksualnej, jest zdjęcie mężczyzny. „Opublikowany obraz pochodzi z późnych lat 70., ale mamy nadzieję, że ktoś, kto rozpoznaje mężczyznę, może nam powiedzieć, kim i gdzie jest” – zaapelowała policja.

W Wielkiej Brytanii, podobnie jak w Polsce, istnieje specjalna, odrębna jednostka zajmująca się sprawami, które przez lata zostały niewykryte. Nie istnieje tam, zgodnie z prawem, przedawnienie karalności za poważne przestępstwa, więc funkcjonariusze mogą w dowolnym momencie wracać do spraw, które dotychczas nie zostały rozwiązane.

