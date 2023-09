Putin „miażdżył kości” Kim Dzong Una. Zaskakujące wnioski eksperta

Środa to drugi dzień wizyty przywódcy Korei Północnej w Rosji. Z samego rana Kim Dzong Un spotkał się z Władimirem Putinem w kosmodromie Wostocznyj, najnowocześniejszym rosyjskim centrum lotów kosmicznych. – Jesteśmy dumni z tego, jak rozwija się ten sektor. To jest nasz nowy obiekt. Mam nadzieję, że uznacie to za interesujące – powiedział Władimir Putin, zwracając się do gości z Korei Północnej. Do sieci trafiło również nagranie, na którym widać, jak przywódcy uścisnęli sobie dłonie.

Właśnie na ten moment uwagę zwrócił w rozmowie ze Sky News psycholog i ekspert ds. mowy ciała Darren Stanton. Specjalista zauważył, że uścisk dłoni Putina "miażdżył kości" przywódcy północnokoreańskiego reżimu. – Putin chce być postrzegany jako silniejszy – wyjaśniał Stanton. – Jego pierwszym ruchem jest zbliżenie się do Kima i uścisk dłoni, który miażdży kości, mocniejszy niż zwykle, aby potwierdzić swoją władzę – dodawał.

Zastraszony Kim Dzong Un „dodawał sobie otuchy”?

Według eksperta takie zachowanie świadczy także o tym, że Putin „nie chce tracić czasu”. Stanton w zaskakujący sposób ocenił również zachowanie Kima, który miał być według niego „zaniepokojony”. – Możecie zobaczyć Kima siedzącego z jedną ręką opartą na stole z zaciśniętą pięścią. Jeśli przyjrzycie się uważnie, zobaczycie, że pociera o siebie palec wskazujący i kciuk. To niemal demonstracja niepokoju, dodawanie sobie otuchy – oceniał. Jak dodał, może to być również oznaka „zniecierpliwienia, jakby nie chciał tam być”.

– Uważam, że jest trochę zastraszony przez Putina, co prawdopodobnie jest jego intencją – podsumował.

Spotkanie Władimir Putin – Kim Dzong Un. „Mamy wiele pytań”

Podczas rozmowy w cztery oczy przywódcy obu reżimów mieli poruszyć m.in. kwestie dotyczące współpracy gospodarczej oraz bezpieczeństwa. – Mamy wiele pytań. Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że was widzę. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i przyjazd do Rosji – powiedział Władimir Putin w otwartej części spotkania. – Nasza przyjaźń ma głębokie korzenie, a obecnie relacje z Federacją Rosyjską są priorytetem dla naszego kraju. Jestem pewien, że nasze spotkanie będzie kolejnym krokiem do przeniesienia stosunków na nowy poziom – stwierdził Kim Dzong Un.

W dalszej części wydarzenia padła pewnego rodzaju deklaracja. – Zawsze będziemy popierać decyzje prezydenta Putina i rosyjskich przywódców. I będziemy razem w walce z imperializmem – dodał przywódca reżimu Korei Północnej.

