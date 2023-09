Szczątki „kosmitów” w meksykańskim parlamencie. Niezwykła prezentacja ufologa

Prezentacja ciał „kosmitów” powinna wstrząsnąć światową opinią publiczną. Sęk w tym, że za całym wydarzeniem stał dziennikarz i ufolog Jaime Maussan, który już raz skompromitował się w podobnych okolicznościach. Mężczyzna był już w przeszłości łączony ze śmiałymi „odkryciami” na temat „obcych”, które później podważano. Mowa m.in. o 5 mumiach, odnalezionych w 2017 roku w Peru, które później okazały się być ciałami dzieci.

Ciała kosmitów zaprezentowane w meksykańskim parlamencie

Wśród uczestników posiedzenia w meksykańskim parlamencie wypatrzono także byłego pilota marynarki wojennej USA i dyrektora wykonawczego Americans for Safe Aerospace, Ryana Gravesa. Jest on znany ze swoich publicznych wystąpień, w których mówił o licznych spotkaniach z Niezidentyfikowanymi Zjawiskami Lotniczymi.

Podczas wydarzenia zorganizowanego w Meksyku, Jaime Maussan pod przysięgą ujawniał zgromadzone przez siebie informacje i przedstawiał obserwacje meksykańskich naukowców. W auli parlamentu wystawiono dwie skrzynie ze zmumifikowanymi ciałami, które znaleziono w Cusco w Peru. Zostały one wcześnie poddane badaniom na Autonomicznym Narodowym Uniwersytecie Meksyku, gdzie ich wiek oszacowano na około tysiąca lat.

Maussan podkreślał, że „okazy te nie są częścią naszej ziemskiej cywilizacji”. Dodawał, że nie zostały one znalezione we wraku UFO, ale w złożach okrzemek. To wśród tych alg miały zamienić się w skamieliny.

Temat UFO w Kongresie USA

Nie tak dawno, bo w 26 lipca tego roku amerykański Kongres był świadkiem niecodziennych zdarzeń. Komisja Izby Reprezentantów ds. Nadzoru i Odpowiedzialności zajęła się sprawą niezidentyfikowanych obiektów latających, potocznie nazywanych UFO (amerykański skrótowiec od Unidentified flying object). Wszystko za sprawą sensacyjnych twierdzeń byłego oficera wywiadu Davida Gruscha.

Emerytowany oficer zasłynął z mocnego przekonania o istnieniu UFO i podnoszenia w przestrzeni publicznej zarzutów wobec rządu USA ws. rzekomego tuszowania incydentów z obcymi. Inną przesłuchiwaną osobą był emerytowany dowódca marynarki wojennej David Fravor, który twierdzi, że ścigał UFO podczas lotu nad oceanem w 2004 roku.

