Pościg na Łotwie. Policjanci oddali strzały za autem z migrantami

Łotewska agencja Leta podała w środę, że grupa imigrantów nielegalnie przedostała się na terytorium Łotwy z Białorusi. Za obcokrajowcami ruszył policyjny pościg. Funkcjonariusze musieli oddać strzały w koła samochodu. Ostatecznie zatrzymano czterech migrantów – dwóch obywateli Syrii i dwóch obywateli Indii. W ręce policji trafił także obywatel Azerbejdżanu, który siedział za kierownicą.

Pościg na Litwie. Zginęła kobieta

Do podobnego incydentu doszło w środę na Litwie. We wczesnych godzinach porannych samochód z migrantami wpadł do wody podczas policyjnego pościgu. Funkcjonariusze podejrzewali, że przewozi nielegalnych imigrantów.

Samochód zjechał z drogi do rzeki Szeszupy w Ludwinowie, około godziny 03:50. W wyniku tego zginęła pasażerka z Indii. Policja zatrzymała trzech mężczyzn, prawdopodobnie obywateli Indii, i rozpoczęła poszukiwania kierowcy samochodu.

Migranci przy granicy z Łotwą. Pozwolenie na wpuszczenie siedmiu osób

Agencja AP odnotowała, że władze Łotwy są coraz bardziej zaniepokojone rosnącą liczbą migrantów próbujących przedostać się do kraju przez granicę z Białorusią i wezwała wojsko do pomocy straży granicznej.

Łotewska Państwowa Straż Graniczna poinformowała we wtorek, że w ciągu ostatnich 24 godzin zatrzymano 103 osoby w związku z próbą nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią, która liczy łącznie 173 km. Siedem osób zostało wpuszczonych na Łotwę ze względów humanitarnych. Większość migrantów pochodzi z Afryki i Bliskiego Wschodu, zwłaszcza z Afganistanu i Syrii.

W odpowiedzi na napiętą sytuację MSW w Rydze przygotowało projekt przewidujący zamknięcie przejścia granicznego w miejscowości Silene na granicy z Białorusią. Poinformował o tym łotewski serwis tvnet.lv.

Łotwa zamyka kolejne przejście graniczne. To wynik „wyjątkowo napiętego tygodnia"

Tak nie przewozi się nawet zwierząt. W busie jadącym do Niemiec znajdowały się 32 osoby