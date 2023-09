Medialna marionetka Putina domaga się uderzenia w Polskę. „Nie ma innych opcji”

W nocy z wtorku na środę Ukraina uderzyła w sewastopolską stocznię i uszkodziła dwa rosyjskie okręty. Wstępny informacje mówiły, że poszkodowane zostały 24 osoby. Mogło dojść nawet do 10 eksplozji. Rosyjscy urzędnicy w dużej mierze nie odnieśli się do uderzenia, w porównaniu do rosyjskich ultranacjonalistów. Władimir Sołowiow chce uderzenia w zachodnie obiekty, który wyprodukowały pociski użyte przez Ukrainę.

Nowe groźby czołowego propagandysty Władimira Putina. „To dopiero początek”

Fragment nagrania opublikował doradca szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko. „Nowe groźby od przygnębionego rosyjskiego propagandysty. Ponuro przewiduje, że taki w Sewastopolu ‘to dopiero początek’” – skomentował w mediach społecznościowych.

– Musimy zdać sobie sprawę, że to dopiero początek, że brytyjskie, niemieckie i amerykańskie nazistowskie szumowiny dadzą rakiety, jakie tylko mogą, w tym ATACMS czy Taurusy. Ich głównym zadaniem jest wyrządzenie szkód. Ich głównym celem jest wyrządzenie maksymalnych szkód Rosji. Tak, możemy odpowiedzieć, uderzając w Kijów i Odessę, ale potrzebujemy odpowiedzi, uderzając w Berlin, Londyn, Waszyngton, Nowy York – zaczął Sołowiow.

Władimir Sołowiow o uderzeniu w Polskę. Celem miejsce, gdzie dostarczany jest sprzęt dla Ukrainy

Czołowy propagandysta Władimira Putina tłumaczył, że celem powinny być „miejsca, gdzie nie ma ludzi, budynki administracji publicznej, miejsca, gdzie podejmowane są decyzje, czy obiekty militarne”. – Musimy uderzyć w Polskę, w bazę, gdzie cały ten sprzęt przybywa, musimy uderzyć w fabryki, które to produkują. Nie ma innych opcji. To jest wojna, a wojna jest oczywista. Jesteśmy na wojnie z powszechnym złem – mówiła medialna marionetka prezydenta Rosji.

Czytaj też:

Propagandyści Kremla wieszczą kolejne zgony. „Brakuje jeszcze, żeby Surowikin umarł na atak serca”Czytaj też:

Czołowy propagandysta Putina o buncie Prigożyna. „Dostarczył wrogowi szaloną ilość informacji”