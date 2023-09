Nagła informacja o spotkaniu Putina z Łukaszenką. Krótki komunikat

Alaksandr Łukaszenka opuścił Białoruś i udał się do Federacji Rosyjskiej z wizytą roboczą, podczas której spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Rozmowy odbędą się w piątek 15 września, a wśród tematów znajdą się zarówno „kwestie regionalne jak i sprawy międzynarodowe”. Jak poinformowała państwowa agencja prasowa Białorusi BelTA, szczególna uwaga ma być poświęcona podsumowaniu i wyznaczeniu najważniejszych zadań w sektorze gospodarczym.

Kolejne spotkanie w ciągu kilku tygodni. Łukaszenka jedzie do Rosji

Do ostatniego spotkania Łukaszenki i Putina doszło w drugiej połowie lipca. Wówczas również to dyktator Białorusi, który uzurpuje sobie prawo do sprawowania funkcji prezydenta tego kraju, udał się do Rosji.

W oficjalnych komunikatach podawano, że wśród poruszonych tematów znalazły się kwestie związane z bezpieczeństwem oraz sankcjami nakładanymi na Rosję i Białoruś. Przywódcy Białorusi i Rosji mieli omówić także bieżące kwestie dotyczące stłumionego buntu Jewgienija Prigożyna i przyszłości Grupy Wagnera.

Rezolucja PE. „Wspólnik zbrodni popełnionych przez Rosję”

Stanowisko w sprawie postawy Białorusi w dobie rosyjskiej agresji na Ukrainę zajął też Parlament Europejski w najnowszej rezolucji. W dokumencie czytamy, że PE „potępia w najostrzejszych słowach zaangażowanie reżimu Łukaszenki w nieuzasadnioną, nielegalną i niesprowokowaną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie”. Zarzucono Łukaszence, że poprzez pomocnictwo, które oferuje Putinowi, stał się „wspólnikiem zbrodni popełnionych przez Rosję, co pociąga za sobą odpowiedzialność za zniszczenia i szkody wyrządzone Ukrainie”.

„Specjalny międzynarodowy trybunał ds. zbrodni agresji popełnionej przez Rosję przeciwko Ukrainie musi mieć jurysdykcję do przeprowadzenia śledztwa nie tylko przeciwko Putinowi oraz rosyjskiemu przywództwu politycznemu i wojskowemu, ale także przeciwko białoruskiemu przywództwu” – czytamy dalej.



