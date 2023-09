Szwedzka minister dla „Wprost” o „błędach” w polityce migracyjnej: Nie mieliśmy planu

Szwedzka polityka migracyjna nie nadąża za liczbą przyjeżdżających do nas ludzi. Głównym błędem, jaki popełniliśmy w Szwecji, jest fakt, że nie mieliśmy prawdziwego planu integracji osób z zagranicy. Uważam, że społeczeństwo wielokulturowe jest czymś absolutnie wspaniałym pod warunkiem, że państwo zapewni prawidłową integrację jego obywatelom. I tu mamy bardzo wiele do zrobienia – mówi w rozmowie z „Wprost” Paulina Brandberg, minister do spraw równości w szwedzkim rządzie.

Krystyna Romanowska: Brała pani udział w Paradzie Równości w Katowicach. Jak wrażenia? Paulina Brandberg: Cieszę się, że widziałam w Katowicach tak wielkie wsparcie dla praw osób LGBTQ, zarówno podczas samej manifestacji, jak i w całym mieście, w którym było widać symbole i flagi mniejszości seksualnych. Takie eventy zawsze wzbudzają we mnie jeszcze większą motywację do pracy nad dalszą walką o równe prawa dla wszystkich, są to prawa zagwarantowane nam przez Unię Europejską. Choć po drodze na manifestację, widziałam – rzecz jasna – protesty ze strony przeciwników.