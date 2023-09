Kultowy sweter księżnej Diany sprzedany. Był hitem na aukcji Sotheby’s

Księżna Diana została po raz pierwszy sfotografowana w swetrze firmy Warm and Wonderful w 1981 roku, na miesiąc przed swoim ślubem z księciem Karolem. Projekt swetra często opisywany jest jako symboliczny dla jej miejsca w rodzinie królewskiej. Znajduje się na nim jedna czarna owca wśród białych.

Sweter z czarną owcą. Czy oznaczał izolację Diany?

Historycy mody uważają inaczej: Diana niczego nie sugerowała, tak jak w późniejszych latach zrobiła to, zakładając swoją słynną „sukienkę zemsty” na złość Karolowi. Zamiast tego wielu twierdzi, że po prostu nosiła się w stylu „Sloane Ranger” (osoby z wyższych sfer – red.), który pomogła spopularyzować.

Ten prosty element garderoby, który został odkopany na strychu w marcu, osiągnął wyższą cenę niż wiele innych przedmiotów związanych z „królową ludzkich serc” sprzedanych na aukcjach w ostatnich latach. Blisko tego wyniku plasuje się samochód Diany, Ford Escort, który w 2022 roku osiągnął cenę 806 000 dolarów.

Według domu aukcyjnego Sotheby's, w erze przed influencerami modowymi w mediach społecznościowych, zdjęcia Diany, które drukowano w gazetach zapewniły producentowi swetra wielkie otwarcie. Za projektem podążyły tłumy naśladowców. Kultowy model z owcami można dziś kupić na stronie Warm and Wonderful. Kosztuje 1450 zł.

Wkrótce po ślubie Diany i Karola Pałac Buckingham napisał do producenta, że sweter został uszkodzony. Poprosił o naprawę lub wymianę. Księżna Diana otrzymała nowy sweter i założyła zamiennik na mecz polo w 1983 roku. Uszkodzony egzemplarz został schowany na strychu. Dom aukcyjny Sotheby's dołączył do aukcji list do Warm and Wonderful oraz notatkę z podziękowaniami za wymianę. Aby potwierdzić autentyczność oryginału, wykorzystano także małą dziurkę w swetrze.

