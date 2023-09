USA publicznie ostrzegają Kim Dzong Una. „Dalszy rozwój wojny”

W środę 13 września Władimir Putin spotkał się z Kim Dzong Unem. W oficjalnych relacjach z dwudniowej wizyty przywódcy Korei Północnej w Rosji pojawiły się liczne deklaracje o przyjaźni i współpracy. Zachodni komentatorzy spekulowali na temat umów dotyczących dostaw broni, o których mogli rozmawiać dwaj dyktatorzy.

Putin rozmawiał z Kim Dzong Unem. Rosja dostanie broń?

Komentując możliwe efekty spotkania Kim Dzong Una z Władimirem Putinem Sabrina Singh oceniła, że „Rosja znajduje się w dość desperackim trybie i szuka wsparcia w Korei Północnej, jeśli chodzi o amunicję”. Dodała, że nie ogłoszono oficjalnego porozumienia w tej sprawie, ale USA uważnie ją monitorują.

Reprezentantka Pentagonu ostrzegła też Kima, że USA źle reagują na próby dozbrajania Rosji. – Uważam, że każdy kraj, który wspiera Rosję w jej niesprowokowanej wojnie w Ukrainie, oczywiście nie tylko przyczynia się do przedłużania się konfliktu, ale też bezpośrednio angażuje się w zabijanie niewinnych ukraińskich cywilów, urzędników i tych, którzy są na polu bitwy – stwierdziła Singh.

USA ostrzegają Koreę Północną

– Dlatego upublicznialiśmy nasze ostrzeżenia wobec Korei Północnej. Dostarczanie jakiegkolwiek rodzaju broni do Rosji naruszyłoby rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ, za którymi głosowała sama Rosja – mówiła przedstawicielka Pentagonu. Singh zwróciła się do Korei Północnej, by ta nie próbowała porozumieć się z Rosją ws. dostaw amunicji, bo dostarczenie każdego rodzaju broni „spowodowałoby dalszy rozwój wojny”.

W związku z sankcjami Rosjanie nie mogą liczyć na wymianę handlową z krajami Zachodu. Władimir Putin wzmacnia w to miejsce współpracę m.in. z Iranem, jeśli chodzi o dostawy dronów bojowych. W związku z intensywnymi działaniami wojennymi w Ukrainie szuka jednak nowych dostawców, którzy pomogliby mu dozbroić rosyjską armię.

Czytaj też:

Fragmenty rosyjskiego drona w Rumunii. Jest komentarz szefa NATOCzytaj też:

Putin „miażdżył kości” Kim Dzong Una. Zaskakujące wnioski eksperta