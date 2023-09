Szojgu zatwierdził listę chorób wykluczających służbę. Wada słuchu i upośledzenie nie jest problemem

Siergiej Szojgu podpisał rozporządzenie ws. zatwierdzenia wykazu chorób, w przypadku których rosyjski obywatel lub cudzoziemiec, uznany za osobę o ograniczonej zdolności do służby wojskowej, nie może zostać przyjęty do służby wojskowej, na podstawie kontraktu w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej podczas mobilizacji, stanu wojennego i wojny.

Przez te choroby Rosjanie nie będą mogli pójść do wojska. Siergiej Szojgu zatwierdził wykaz

Lista liczy 26 pozycji. Umieszczono tam m.in. takie choroby jak: HIV, wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, wszystkie formy aktywnej gruźlicy, cukrzycę typu I, zaburzenia psychiczne związane z używaniem substancji psychoaktywnych, epilepsją z rzadkimi napadami rzadziej niż pięć razy w roku, udar mózgu, słaby wzrok, brak gałki ocznej lub częściowa ślepota. Problemem mogą być też urazy, które ograniczają ruch w stawach.

W nocie wyjaśniającej do projektu wytłumaczono, że lista była niezbędna do wdrożenia ustawy zezwalającej osobom z kryminalną przeszłością i ograniczoną zdolnością do czynności prawnych zawarcie umowy z Ministerstwem Obrony Rosji. Ustawa została podpisana w czerwcu przez Władimira Putina. Zgodnie z dokumentem więźniowie, który zawarli kontrakt z Ministerstwem Obrony, zostaną przedterminowo zwolnieniu z odbywania kary.

Utrata słuchu, schizofrenia czy upośledzenie umysłowe nie wyklucza służby w rosyjskiej armii

Choroby wymienione na nowej liście rosyjskiego Ministerstwa Obrony częściowo pokrywają się z chorobami, w przypadku których komisja wojskowa może przypisać poborowemu kategorię „D” oznaczającą niezdolny do służby wojskowej. Na liście nie znalazły się z kolei takie choroby jak utrata słuchu, schizofrenia czy oligofrenia (upośledzenie umysłowe).

