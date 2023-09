Lista najbardziej wpływowych Żydów. Bez Zełenskiego, ale z Prigożynem

Przypomnijmy: we wrześniu ubiegłego roku izraelski dziennik „The Jerusalem Post” opublikował coroczną listę 50 najbardziej wpływowych Żydów na świecie.

Prestiżowe wyróżnienie Zełenskiego w 2022 r.

Na pierwszym miejscu znalazł się wówczas prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W uzasadnieniu napisano, że „inwazja Rosji na Ukrainę sprawiła, że Wołodymr Zełenski znalazł się w centrum uwagi”. Został on także porównany do Winstona Churchilla, brytyjskiego premiera w czasie II wojny światowej.

„Przywódca Ukrainy zmienił światowy porządek w sposób niespotykany od upadku żelaznej kurtyny pod koniec lat 80. To dzięki jego zasługom udało się doprowadzić do sojuszu prawie całego Zachodu (...) Dzięki wyrafinowanemu wykorzystaniu mediów i dyplomacji skłonił świat do działania w sposób niespotykany od dziesięcioleci” – podkreślili autorzy listy.

Zełenski poza listą najbardziej wpływowych Żydów w 2023 r.

W piątek, 15 września, „The Jerusalem Post” opublikował tegoroczną listę. Co zaskakujące, Wołodymyr Zełenski w ogóle nie pojawił się w zestawieniu. Listę 50 najbardziej wpływowych Żydów w 2023 r. otworzył Sam Altman, szef firmy OpenAI ze Stanów Zjednoczonych, która zajmuje się sztuczną inteligencją.

To właśnie ta firma opracowała narzędzie ChatGPT. Na drugim miejscu znalazł się premier Izraela Benjamin Netanjahu. Podium zamknął sekretarz stanu USA Antony Blinken. Na dalszych miejscach znaleźli się m.in. prezydent Izraela Isaac Herzog czy rosyjski miliarder Roman Abramowicz.

W zestawieniu znalazł się Jewgienij Prigożyn

Niemniej zaskakujące niż nieobecność Wołodymyra Zełenskiego jest pojawienie się na liście... byłego właściciela zbrodniczej Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna, który zginął kilka tygodni temu w katastrofie lotniczej.

Jego nazwisko figuruje na ostatniej, 53. pozycji rankingu. Autorzy listy informują, że Prigożyn miał żydowskie korzenie ze strony swojego ojca.

„Rosyjski oligarcha Jewgienij Prigożin stworzył imperium restauracyjne i fabrykę trolli, aby ingerować w wybory w Stanach Zjednoczonych w 2016 r. Jednak to jego działania jako szefa Grupy Wagnera ugruntowały jego dziedzictwo” – czytamy w załączonej do rankingu nocie biograficznej.

