Ramzan Kadyrow ma walczyć o życie. Jest w stanie krytycznym?

Rzecznik Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy przekazał sensacyjne wieści na temat Ramzana Kadyrowa. Według Andrija Jusowa przywódca Czeczenii jest ciężko chory a w ostatnim czasie jego stan miał się znacząco pogorszyć. – Istnieją informacje, że zbrodniarz wojenny Kadyrow jest w stanie krytycznym, a przewlekłe choroby, które miał, zaostrzyły się i doprowadziły do tak poważnego stanu – stwierdził przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego.

Ramzan Kadyrow walczy o życie?

Andriij Jusow podkreślił, że doniesienia o krytycznym stanie czeczeńskiego przywódcy są potwierdzone przez różne źródła. Dodał, że na stan zdrowia Czeczena nie miały wpływu obrażenia odniesione na froncie wojennym. – Te informacje zostały potwierdzone przez różne źródła w kręgach medycznych i politycznych. Nie ma mowy o obrażeniach. Inne szczegóły wymagają dalszych wyjaśnień – podkreślił.

– Ramzan Kadyrow jest chory od dłuższego czasu i mówimy o systemowych problemach zdrowotnych. Ale od kilku dni jest w poważnym stanie – dodał. Ukraiński wojskowy nie ujawnił, co dokładnie dolega przywódcy Czeczenów.

Co dolega przywódcy Czeczenów?

W rosyjskojęzycznych mediach społecznościowych na kanałach prowadzonych przez czeczeńską opozycję pojawiły się informacje, z których wynika, że Czeczen ma być od kilku dni w śpiączce. Według autorów tych doniesień miał zostać przewieziony do Moskwy, jednak rosyjscy lekarze nie byli w stanie udzielić mu pomocy. W związku z tym Ramzan Kadyrow miał wrócić do Czeczenii. Aktualnie ma oczekiwać na transport do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie ma zostać poddany specjalistycznemu leczeniu niewydolności nerek i poważnego obrzęku twarzy.

Te ustalenia nie zostały na razie oficjalnie potwierdzone. Ukraińska Prawda przypomniała, że w maju 2023 roku szef wywiadu wojskowego Ukrainy generał Kyryło Budanow potwierdził, że szef Czeczenii ma problemy zdrowotne.

