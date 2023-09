Ramzan Kadyrow został otruty? Ukraiński wywiad: Jest w stanie krytycznym

Kilka dni temu rzecznik Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy przekazał najnowsze informacje o stanie zdrowia Ramzana Kadyrowa. – Istnieją informacje, że zbrodniarz wojenny Kadyrow jest w stanie krytycznym, a przewlekłe choroby, które u niego zdiagnozowano, zaostrzyły się i doprowadziły do tak poważnego stanu – stwierdził Andrij Jusow.

Kadyrow jest w stanie krytycznym? „Gotowy oddać życie za Putina”

Aby uwiarygodnić przedstawiane przez siebie tezy, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego podkreślił, że doniesienia o krytycznym stanie czeczeńskiego przywódcy zostały potwierdzone przez różne źródła. Podkreślił także, że ze zgromadzonych informacji wynika, że problemy Ramzana Kadyrowa nie zostały spowodowane ranami odniesionymi na froncie w Ukrainie, a przewlekłą chorobą.

Warto przypomnieć, że pogłoski o rzekomo pogarszającym się stanie zdrowia Ramzana Kadyrowa pojawiały się już w przeszłości. Co więcej, pod koniec sierpnia Ramzan Kadyrow odniósł się do spekulacji, z których wynika, że może podzielić los Jewgienija Prigożyna, czyli zginąć nagle.

Przywódca Czeczenii stwierdził, że „rozbawiły go” przewidywania politologów, z których wynika, że czeka go „szybka śmierć”. Zapewnił, że „nie zmęczy się” i będzie oddany „ojczyźnie”. Ramzan Kadyrow wyznał także, że jest „gotowy oddać swoje życie za Władimira Putina”.

Niewydolność nerek, cukrzyca, narkotyki? Spekulacje o problemach Kadyrowa

Do najnowszych doniesień ukraińskiego wywiadu odniosła się dr Agnieszka Bryc. – Stan zdrowia i wygląd Kadyrowa, który ostatnio bardzo się zmieniał, wzbudzał duże zainteresowanie obserwatorów. Do grudnia wypierał informacje o tym, że boryka się z przewlekłymi chorobami. Wiemy, że to może być problem z nerkami i nałożona na to cukrzyca. Dochodzą do tego spekulacje rosyjskich mediów społecznościowych, że to mogą być także kwestie związane z zażywaniem narkotyków – powiedziała na antenie TOK FM ekspertka ds. wschodnich z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dr Agnieszka Bryc przekazała również, że pojawiają się spekulacje, że Ramzan Kadyrow mógł zostać otruty. Ekspertka powiedziała, że czeczeński przywódca ma na pieńku z rosyjskimi służbami, a to z kolei podsyca nieoficjalne doniesienia jakoby to tamtejsi funkcjonariusze byli odpowiedzialni za problemy zdrowotne Ramzana Kadyrowa.

Czytaj też:

Ten ruch Polski zaboli Rosjan. Mariusz Kamiński ogłosił nowe sankcjeCzytaj też:

Kuriozalne przemówienie Putina. Te słowa zabrzmiały złowieszczo