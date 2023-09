Te wyniki mogą zaboleć Harry’ego i Meghan. „Maraton” dzieli ich od Williama i Kate

W najnowszym badaniu przychylności, które przeprowadziła firma sondażowa YouGov, prowadzi książę William. Starszego syna króla Karola III pozytywnie ocenia 74 proc. badanych. Na drugiej pozycji w zestawieniu znalazła się siostra obecnego monarchy – księżniczka Anna (73 proc.). Ostatnie miejsce na podium zajęła księżna Kate z wynikiem 72 proc.

Król Karol III za księciem Williamem i jego żoną. Harry i Meghan w dalszej części stawki

Król Karol III otrzymał pozytywne opinie od 60 proc. ankietowanych. Znacznie słabsze wyniki zanotowali książę Harry i jego żona Meghan Markle, uzyskując kolejno: 31 proc. i 24 proc. przychylności. Książę Andrzej, o którym w ostatnich latach było głośno ze względu na skandale, cieszy się uznaniem 6 proc. badanych. Warto zaznaczyć, że ankietowani mogli wyrazić swoje poparcie nie tylko w stosunku do jednej osoby.

W sondażu sprawdzono również nastawienie Brytyjczyków do monarchii. 58 proc. badanych stoi na stanowisku, że ten ustrój polityczny jest korzystny. Zauważalne są jednak rozbieżności w ocenach osób z różnych grup wiekowych. 30 proc. ankietowanych w wieku od 18 do 24 lat widzi w monarchii atut, a wśród osób powyżej 65. roku życia wskaźnik ten rośnie do 77 proc. Co więcej, jedynie 37 proc. osób w wieku od 18 do 24 lat chce, aby Wielka Brytania pozostała monarchią w przyszłości.

Pierwsza rocznica śmierci królowej Elżbiety II. Król wydał oświadczenie



8 września Wielka Brytania obchodziła pierwszą rocznicę śmierci królowej Elżbiety II. Monarchini zmarła w wieku 96 lat. Do końca życia pozostawała aktywna i wypełniała swoje obowiązki.

„Obchodząc pierwszą rocznicę śmierci Jej Królewskiej Mości i jednocześnie rozpoczęcia mojego panowania, z wielkim uczuciem wspominamy jej długie życie, oddaną służbę i wszystko to, co znaczyła dla tak wielu z nas” – napisał król Karol III w krótkim oświadczeniu. Monarcha wyraził także wdzięczność za „miłość i wsparcie”, które wraz z żoną otrzymali od obywateli.

