Książę William z wizytą w USA. Pojawiają się pytania o Kate i Harry’ego

Książę William udał się z dwudniową wizytą do Nowego Jorku, gdzie – w czasie trwania 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych – odbędzie rozmowy m.in. z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Wiadomo, że starszy syn króla Karola III będzie promował również Earthshot Prize, czyli nagrody przyznawane za innowacyjne pomysły dotyczące tego, jak dbać o środowisko.

Książę William w Nowym Jorku. W mieście trwa tydzień dla klimatu

W czasie wizyty księcia w Nowym Jorku będzie trwał tydzień dla klimatu. To czas, w którym spotykają się przedstawiciele biznesu, politycy, a także obywatele zaniepokojeni zmianami klimatycznymi, a jednocześnie szukający nowych rozwiązań dotyczących dbania o planetę.

Wydarzenie ma na celu zwrócić uwagę na zagadnienia związane z różnymi czynnikami, które negatywnie wpływają na środowisko. Kulminacyjnym punktem ma być zaprezentowanie przez laureatów wspomnianej nagrody innowacyjnych rozwiązań na rzecz „ratowania planety”.

Jak podkreśla Newsweek.com, dla księcia Williama wizyta w Stanach Zjednoczonych ma jasny cel, a konkretnie stanowi kolejny rozdział „w jego nieustających wysiłkach na rzecz zbudowania, poprzez Earthshot, projektu, który może stać się definiującym jego działalność”.

Dojdzie do spotkania księcia Williama z Harrym? Obie strony milczą

Wiadomo, że książę William do Nowego Jorku przyjedzie sam. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Księżna Kate w tym czasie wykonuje zaplanowane obowiązki w ojczyźnie.

Media zwracają także uwagę, że książę William przybędzie do Stanów Zjednoczonych, a więc kraju, w którym obecnie mieszkają książę Harry i Meghan Markle. W związku z tym pojawiają się pytania, czy dojdzie do spotkania braci. Żadna ze stron nie odniosła się publicznie do spekulacji.

