Ojciec Meghan Markle grozi córce pozwem. „To okrutne dla dziadka”

Relacje rodzinne Meghan Markle pozostają w sferze zainteresowania mediów od czasu ślubu Amerykanki z księciem Harrym. Bliscy wybranki wnuka Elżbiety IInie stronią od wizyt w telewizjach i rozmów z tabloidami.

Ojciec Meghan Markle apeluje do córki: Zostaw przeszłość z nami

W ostatnim czasie Thomas Markle gościł w studiu „Good Morning Britain”. Ojciec księżnej Sussex stwierdził, że nie widział córki i zięcia od pięciu lat. Ostatni raz mieli rozmawiać, gdy mężczyzna trafił do szpitala przed ślubem pary w 2018 roku.

– Nadal nie widziałem moich wnuków. Chce je zobaczyć, tak jak myślę, ze król chciałby zobaczyć Twoje wnuki – mówił Thomas Markle. – Jestem bardzo zdenerwowany. To okrutna rzecz dla dziadka, niezależnie, czy to ja, czy król Anglii – stwierdził.

Zapytany o to, co chciałby przekazać córce, mężczyzna zaapelował: „Zostaw przeszłość za nami, pozwól mi zobaczyć moje wnuki. W stanie Kalifornia mogę złożyć pozew, by je zobaczyć, ale nie chcę tego robić”.

Czy Thomas Markle może pozwać córkę?

Redakcja Fox News Digital rozmawiała z prawnikiem Christopherem C. Melcherem, który twierdzi, że Thomasowi Markle może nie być łatwo uzyskać pozwolenia na kontakt z wnukami na drodze prawnej. – Dziadkowie mogą mieć prawo do odwiedzin w Kalifornii, ale sąd musi rozpatrzyć tę prośbę w kontekście podstawowego prawa rodziców do decydowania o tym, kto może zobaczyć ich dziecko – wyjaśnił Melcher. Dodał, że dziadek nie może formalnie starać się o zgodę na odwiedziny u wnuków, gdy ich rodzice są małżeństwem. A tak jest w przypadku Meghan i Harry’ego.

Prawnik zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt: publiczne rozpatrywanie spraw rodzinnych może zadziałać na niekorzyść Thomasa Markle. Meghan i Harry po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych strzegą swojej prywatności. Para ma dwójkę dzieci: 4-letniego syna Archiego i 2-letnią córkę Lilibet.

