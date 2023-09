Łukaszenka mówił o współpracy z Rosją. Nieoczekiwanie stwierdził: Ukraina to dopiero początek

Aleksandr Łukaszenka przekonywał, że Białoruś jest dziś w Rosji bardziej pożądana niż kiedykolwiek. Mówił o tym podczas spotkania z gubernatorem Terytorium Krasnodarskiego w Rosji Weniaminem Kondratiewem. Poruszył też kwestię inwestycji w sektor obronny.

– To konieczne ze względu na ostatnie wydarzenia w regionie i na świecie, które popychają tę kwestię do przodu. Nasz starszy brat i ja (Łukaszenka miał na myśli spotkanie z Putinem w Soczi – red.) zgodziliśmy się, jak będziemy działać na Białorusi – przekazał. Podkreślił znaczenie wspólnych działań z Moskwą, które „mają zmniejszyć prawdopodobieństwo narastania wyzwań i zagrożeń”.

Aleksandr Łukaszenka: Ukraina to dopiero początek

– Ukraina to dopiero początek. Polska jest najbardziej niepokojąca, a za Polską stoi Ameryka. Postanowili zniszczyć wszystko, co tu jest. W 2020 r. chcieli, żebyśmy byli linią podziału między Rosją, Wschodem i Zachodem. Ale to nie wyszło. Dlatego teraz dużą wagę przywiązujemy do przemysłu obronnego – tłumaczył samozwańczy prezydent Białorusi.

Prorządowa agencja Bielta twierdzi, że od czasów sowieckich Białoruś pracuje nad rozwojem technologii wykorzystywanej na froncie. Zwrócono uwagę, że początkowo partnerem była Chińska Republika Ludowa, a obecnie Białoruś korzysta z rosyjskich technologii.

– Stosunki między Terytorium Krasnodarskim a Białorusią rzeczywiście osiągnęły w ciągu ostatniego półtora roku nowy poziom. Faktycznie jest o czym rozmawiać. W ubiegłym roku obroty handlowe wzrosły o 52 proc. i przekroczyły 40 miliardów rubli rosyjskich. I w tym roku znów rośnie. Oczywiście trzeba tę współpracę poszerzać. I to nie tylko w ramach ważnej dziś współpracy przemysłowej – powiedział Kondratiew.

