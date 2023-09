Zełenski spotkał się z Bidenem. Ogłoszono kolejny pakiet broni dla Ukrainy

Joe Biden podkreślał, że najnowszy pakiet uzbrojenia dla kraju opierającego się rosyjskiej inwazji skupiony jest na przygotowaniach do spodziewanego wznowienia kampanii bombardowań. Amerykanie, spodziewając się przed zimą kolejnych bombardowań infrastruktury energetycznej Ukrainy, chcą wyposażyć ją w systemy obrony powietrznej oraz karabiny do zestrzeliwania dronów.

Nowy pakiet uzbrojenia dla Ukrainy

Jak przekazał polityk, Kijów dostanie drugą baterię systemów obrony powietrznej Hawk. Obiecał też „stabilne” dostawy amunicji dla tego sprzętu i pozostałych systemów obrony powietrznej Ukrainy. Na liście przedstawionej przez Pentagon znalazły się też rakiety AIM-9 do wyrzutni NASAMS, mobilne systemy obrony powietrznej Avenger.

Łączna wartość uzbrojenia, które USA przekaże Ukrainie w nowej transzy, to 325 mln dolarów. Łącznie amerykańskie wsparcie sprzętowe dla Kijowa szacuje się już na 44 mld dolarów. Biden spodziewa się, że Kongres przegłosuje dodatkowe 24 mld dolarów, ponieważ dla tej decyzji – w jego opinii – „nie ma żadnej alternatywy”.

Czołgi Abrams dla Ukrainy

Joe Biden podkreślał, że przedstawiony w czwartek 21 września pakiet pozwoli chronić Ukrainę, jej zboże, silosy, szpitale, szkoły i elektrownie. – Kiedy groźba głodu czyha na rodziny na całym świecie, Rosja bombarduje silosy zbożowe, rozdziela rodziny, porywa dzieci – nadal nie mogę się z tym pogodzić – porywa tysiące ukraińskich dzieci. A teraz, kiedy dni zaczynają się robić zimniejsze, jeszcze raz zamierza użyć zimy jako broni – mówił.

Dodawał, że już w przyszłym tygodniu do Ukrainy trafią czołgi Abrams, obiecane ubiegłej zimy. Wspomniał o znajdujących się w pakiecie zapasach amunicji artyleryjskiej, kasetowej oraz do systemów HIMARS. Raz jeszcze podkreślił, że Stany Zjednoczone są gotowe wspierać Ukrainę i jej armię w długiej perspektywie, by nie dopuścić do kolejnych napaści Rosji na ten kraj. Przypomniał, że to Rosja odpowiada za ten konflikt i jedyna jest obecnie przeszkodą do pokojowego zakończenia konfliktu.

Prezydent Zełenski wdzięczny za wsparcie USA

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził swoje zadowolenie z „mocnego pakietu” uzbrojenia i podziękował przywódcy USA. Jak zaznaczał, najnowsza transza jest „dokładnie tym” czego potrzebują ukraińscy żołnierze. Zapowiadał, że wspólnie z Joe Bidenem udało im się omówić sposoby długofalowego wzmocnienia armii Ukrainy oraz zwiększenia eksportu zboża.







