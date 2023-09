Były prezydent Włoch zmarł w wieku 98 lat. Jako jeden z niewielu poznał tajemnicę Benedykta XVI

W piątek 22 września w wieku 98 lat zmarł były prezydent Włoch Giorgio Napolitano – podał Reuters. Po raz pierwszy na to stanowisko został wybrany w 2006 roku. Został wówczas pierwszym byłym komunistą i jak dotąd jedynym, który pełnił funkcję głowy państwa. Napolitano jako pierwszy wysoki rangą przywódca partii komunistycznej odwiedził USA, co miało miejsce w 1978 r.

Napolitano podczas swojej pierwszej kadencji jako prezydent musiał mierzyć się z kryzysem w strefie euro w 2011 r. Wówczas ówczesny premier Silvio Berlusconi podał się do dymisji, pozostawiając Włochy w poważnym kryzysie finansowym. Na nowego premiera został mianowany Mario Monti, który narzucił głębokie cięcia wydatków, co pozwoliło uratować kraj przed możliwym bankructwem.

Spokój i stanowczość, z jaką zareagował wówczas Napolitano, co doprowadziło do uratowania Włoch przed ruiną finansową sprawiły, że zaczął być nazywany „królem Jerzym”. Napolitano sprawując funkcję prezydenta, wyróżniał się na tle innych włoskich głów państwa, które ograniczały swoją rolę do udziału w ceremoniach, przecinania wstęg, czy wygłaszania patriotycznych przemówień.

Napolitano miał bardzo bliskie relacje z papieżem Benedyktem XVI i poznał wcześniej decyzję Ojca Świętego o jego rezygnacji, co miało miejsce w lutym 2013 r. Po upływie swojej pierwszej kadencji w 2013 r. Napolitano planował przejść na emeryturę, ale przywódcy partyjni, w tym Berlusconi, poprosili go o pozostanie na stanowisku, aby przezwyciężyć podziały w parlamencie.

Napolitano zerwał wtedy z tradycją i przeszedł do historii jako pierwszy, który został wybrany na drugą kadencję z powodu impasu politycznego uniemożliwiającego wybór jego następcy. Napolitano urząd prezydenta sprawował do 2015 r. Wówczas stwierdził, że w wieku 89 lat jest za stary, aby dalej być głową państwa. Po przejściu na emeryturę Napolitano uczestniczył w posiedzeniach Senatu, o ile pozwalało mu na to zdrowie.