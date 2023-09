Putin będzie wściekły. Fińska telewizja opublikowała unikatowe nagrania

Opublikowane przez fińską telewizję Yle nagrania pochodzą z roku 1991 i przedstawiają wypoczynek Władimir Putina z grupą znajomych z Petersburga. Wśród nich znalazł się m.in. ówczesny mer tego miasta Anatolij Sobczak.

Uśmiechnięty Putin gra w ping-ponga

Jedno z nagrań pokazuje odzianego w dres i sportową wiatrówkę dyktatora oddającego się beztroskiej grze w ping-ponga. Zdaniem eksperta do spraw Rosji Luke'a Hardinga jest to materiał absolutnie unikatowy i daję wgląd w życie Putina zanim jeszcze zaczął budować swój wizerunek silnego i zawsze przygotowanego wodza. – Taki właśnie był Putin, zanim się wzbogacił: zła wiatrówka, zła fryzura, kiepska koszula bez rękawów, zajęty codziennymi sprawami – stwierdził dawny korespondent The Guardian w Moskwie.

Harding dodał również, że o unikalnym charakterze nagrań świadczy również agenturalna przeszłość Putina. – Jedną z pierwszych lekcji szkolenia szpiegowskiego jest to, że należy unikać fotografowania. Szpiedzy są uczeni milczenia na całym świecie, ale szczególnie w KGB, więc ten materiał filmowy jest wyjątkowy – podkreślił.

Putin się wścieknie?

W przygotowanym materiale podkreślono, że informatorzy telewizji muszą pozostać anonimowi ze względu na nieobliczalność Putina, dla którego publikacja nagrań może być bardzo niewygodna. Z relacji jednego z anonimowych uczestników wyjazdu sprzed ponad 30 lat wynika, że młody Putin, był bardzo uważny i wycofany. – Nie można było zbliżyć się do Putina, żeby napić się wódki i porozmawiać o kobietach i życiu, nawet w ten sposób – opowiadał.

Luke Garding zwraca jednak uwagę na to, że nagrania pokazują zupełnie innego człowieka niż ten, którego znamy obecnie. Podkreślił, że dla wielu osób taki obraz Putina może być szokujący. – Najbardziej uderzające jest to, że Putin się uśmiecha i wygląda jak człowiek, a nie jak potwór, którym jest obecnie – stwierdził.

Harding dodał jednak, że na filmach widać, że kiedy młody Putin był świadomy obecności kamery, zachowywał się bardzo powściągliwie. – Przed obecnym Putinem z botoksem, twarz młodego Putina odzwierciedla niezadowolenie ze świata. Wygląda niepewnie lub ponuro – powiedział.

