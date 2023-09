Niemiecki polityk stawia rząd pod ścianą. Chce większej presji na Polskę ws. migrantów

Niemiecki dziennik donosi, że Polska wydała znaczną liczbę wiz obywatelom spoza UE, z których część chce następnie ubiegać się o azyl w Niemczech. „Die Welt” podkreślił, że w ciągu trzech ostatni lat nasz kraj wydał setki tysięcy wiz dla osób spoza Europy. Według niemieckiego rządu liczba migrantów ubiegająca się o azyl na podstawie polskich wiz wykracza daleko poza pojedyncze przypadki i ma tendencję wzrostową, ale nie stanowi zjawiska masowego.

Według Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców od stycznia 2021 roku do maja 2023 r. wniosek o azyl w Niemczech złożyło 1 230 osób, która posiadało wizę wydaną przez polskie władze. Niemieckie władze będą teraz sprawdzać, czy ci migranci podlegają tzw. transferowi dublińskiemu do Polski. Zgodnie z jego zasadami kraj Unii Europejskiej, do którego osoba ubiegająca się o azyl dotarła jako pierwsza, jest odpowiedzialny za wniosek o azyl.

Leif-Erik Holm: Policja zatrzymuje coraz więcej nielegalnych imigrantów przy granicy z Polską

– Codziennie policja federalna zatrzymuje coraz więcej nielegalnych imigrantów w strefie przygranicznej z Polską. A teraz potwierdza się podejrzenie, że migranci przybyli do Europy z wizami wydanymi przez polskie władze, aby następnie ubiegać się o azyl w Niemczech. To dalsze podważanie naszego prawa do azylu i jest nie do przyjęcia – skomentował wiceprzewodniczący grupy parlamentarnej AfD Leif-Erik Holm.

Niemiecki polityk dodał, że jego rząd musi wywierać większą presję na Polski rząd w kontekście repatriacji osób ubiegających się o azyl, które przybyły do Niemiec przez nasz kraj. Holm zakończył, że konieczne są stacjonarne kontrole graniczne, aby uniemożliwić polskim władzom zwykłe przepuszczanie migrantów. „Die Welt” zaznacza jednak że w rzeczywistości deportacje do Polski praktycznie nie mają miejsca. W pierwszej połowie 2023 r. deportowano 211 osób, a w 2022 – 631.

Apel prezydenta Saksonii ws. kontroli na granicy z Polską. „Sytuacja jest dramatyczna”

Niemiecka policja w tym roku zatrzymała 18 tys. migrantów w rejonie pogranicza, ale według niemieckiego dziennika liczba ta jest zaniżona. Prezydent Saksonii Michael Kretschmer ponownie domagał się od rządu federalnego przywrócenia kontroli granicznych na wschodnich granicach kraju związkowego. – Sytuacja jest dramatyczna – alarmował.

