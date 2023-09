Proces politycznego wroga Władimira Putina. Sąd wydał wyrok

Aleksiej Nawalny przegrał we wtorek 26 września apelację dotyczącą wyroku 19 lat więzienia – podał Reuters. Tym samym krytyk Kremla spędzi w więzieniu ponad 30 lat. Rozprawa była zamknięta dla mediów. Odrzucono również apelację Daniela Chłodnego. Technik telewizyjny, który pracował dla Nawalnego, został skazany w sierpniu w tym samym procesie na osiem lat więzienia.

47-latkowi grozi teraz przeniesienie do kolonii karnej „specjalnego reżimu”. To najbardziej surowy stopień w rosyjskim systemie karnym. Nawalny odrzuca wszystkie zarzuty przeciwko niemu, które przez lata obejmowały rzekome oszustwa i obrazy sądu oraz szereg „ekstremistycznych” działań. Zdaniem politycznego wroga Władimira Putina to próba uciszenia jego krytyki wobec prezydenta Rosji.

Doradca Aleksieja Nawalnego uderza po wyroku w prezydenta Rosji. „Maniak na Kremlu”

„Dla nas wszystkich – jego kolegów i przyjaciół – to ciągły ból i wyzwanie: każdego dnia robić wszystko, co w naszej mocy, aby zniszczyć maniaka na Kremlu” – skomentował w mediach społecznościowych Leonid Wołkow, doradca Nawalnego.

Krytyk Kremla sierpniowy wyrok za domniemaną działalność ekstremistyczną uważa za motywowany politycznie. Aleksiejowi Nawalnemu, którego imienia Putin stara się niw wymawiać, przedstawiono sześć zarzutów w związku z aktywnością w ruchu, który już nie istnieje, a który rosyjskie władze oskarżyły o próbę destabilizacji społeczeństwa.

Krytyk Kremla o wyroku. „Władimir Putin nie może osiągnąć swojego celu”

Polityczny wróg prezydenta Rosji skomentował, że celem wyroku było zmiażdżenie woli Rosjan do przeciwstawienia się Putinowi. Nawalny zaapelował, aby ludzie się nie poddawali. – Jesteście zmuszani do oddania swojej Rosji bez walki bandzie zdrajców, złodziei i łajdaków, którzy przejęli władzę. Putin nie może osiągnąć swojego celu. Nie traćcie woli oporu – powiedział.

