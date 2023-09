W Croydon, południowej części Londynu, 15-letnia dziewczynka została zaatakowana przez nożownika. Na miejsce zdarzenia zostali wezwani funkcjonariusze policji oraz ratownicy medyczni. Jak poinformowało Sky News, ok. godz. 9:20 stwierdzono zgon nastolatki. Do wiadomości publicznej nie zostało podane, jakie miała obrażenia. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że dziewczynka została zaatakowana w drodze do szkoły.

Atak nożownika w Croydon. Napastnik znał ofiarę?

Wiadomo, że w związku ze sprawą został zatrzymany nastolatek. – Na wczesnym etapie działań zakładamy, że mógł znać dziewczynkę – powiedział nadinspektor Andy Brittain. – Nasze myśli są z rodziną tej młodej dziewczyny, z osobami, które stoją w obliczu najtragiczniejszych wiadomości. Nasi funkcjonariusze są z nimi, żeby udzielać im wsparcia – zapewnił.

Informacja o śmierci 15-latki wstrząsnęła mieszkańcami Croydon. Policja zapewniła, że pozostanie z nimi w kontakcie, aby na bieżąco przekazywać najnowsze ustalenia. Spodziewane są kolejne komunikaty.

Nie żyje 15-latka, która została pchnięta nożem. „Jestem zdruzgotany”

Do sprawy odniósł się również burmistrz Croydon Jason Perry. „Jestem zdruzgotany wiadomością o śmierci nastolatki, która dziś rano została pchnięta nożem” – napisał na Facebooku.

„Podejrzany, który prawdopodobnie znał ofiarę, został zlokalizowany i aresztowany przez lokalnych funkcjonariuszy policji. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy tak szybko i w profesjonalny sposób zareagowali na ten incydent” – dodał w mediach społecznościowych.

