Skandal w kanadyjskim parlamencie. Trudeau bije się w pierś: Straszny błąd

Sprawa związana jest z wizytą Wołodymyra Zełenskiego w Kanadzie, podczas której marszałek Anthony Rota uhonorował 98-letniego Jarosława Hunkę. Wszystko po to, aby zademonstrować solidarność z Ukrainą odpierającą niesprowokowaną i nielegalną inwazję Rosji. Ukraiński emigrant, który wyemigrował do Kanady, został przedstawiony jako bohater walczący z Rosją w czasie II wojny światowej w I Dywizji Ukraińskiej, za co otrzymał owację od parlamentu Kanady.

Hunce podziękowano również za całą służbę. Okazało się jednak, że 98-latek walczył w 14. dywizji Waffen SS – nazistowskiej jednostce, której członkowie przysięgali wierność Adolfowi Hitlerowi. Sprawa oburzyła m.in. najstarszą nieprzerwanie działającą żydowską organizacja na świecie – B’nai B’rith, która przypominała, że dywizja SS Galizien dokonała licznych okrucieństw na ludności cywilnej w Ukrainie. Konsekwencje wziął na siebie Rota, który podał się do dymisji.

Skandal z udziałem Zełenskiego. Premier Kanady przeprasza

W środę 27 września oficjalne przeprosiny wystosował premier Kanady, czego domagała się m.in. B’nai B’rith – podał Reuters. Justin Trudeau powiedział, że Ottawa skontaktowała się już z Kijowem i Zełenskim kanałami dyplomatycznymi, aby przeprosić za sytuację z urodzonym w Polsce Ukraińcem oraz za sytuację, w jakiej znalazł się prezydent Ukrainy i ukraińska delegacja.

– Dla nas wszystkich, którzy byli obecni, nieświadome uhonorowanie tej osoby było strasznym błędem i pogwałceniem pamięci tych, którzy boleśnie cierpieli z rąk nazistowskiego reżimu – skomentował kanadyjski premier. Trudeau odniósł się również do Rosji, która wykorzystała sprawę do potwierdzenia zasadności swojej inwazji na Ukrainę. Moskwa podkreślała, że wojna ma na celu „denazyfikację” Ukrainy.

