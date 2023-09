Sojusznik Kremla szykuje się do władzy w Europie. Co to oznacza?

W sobotę Słowacja będzie wybierać piątego premiera w ciągu zaledwie czterech lat. Liderem w sondażach jest opozycyjna partia sympatyka Kremla, Roberta Fico, Kierunek – Socjalna Demokracja (SMER-SSD).

CNN zauważa, że od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym ubiegłego roku Słowacja jest jednym z najzagorzalszych sojuszników Kijowa. Obydwa kraje dzielą granicę. Słowacja była pierwszym krajem, który wysłał na Ukrainę środki obrony przeciwlotniczej i przyjęła dziesiątki tysięcy uchodźców.

Wszystko może się jednak zmienić, jeśli w najbliższą sobotę do władzy dojdzie Robert Fico. Były premier nie ukrywa swoich sympatii do Kremla i obwinia „ukraińskich nazistów i faszystów” za sprowokowanie prezydenta Rosji Władimira Putina do rozpoczęcia inwazji. Powtarza przy tym fałszywe tezy narracji, której Putin użył do usprawiedliwienia swojej inwazji.

Fico – przeciwnik wejścia Ukrainy do NATO

Fico wezwał słowacki rząd do zaprzestania dostaw broni do Kijowa i powiedział, że gdyby został premierem, Słowacja „nie wyśle kolejnej partii amunicji”. Jest także przeciwny wejściu Ukrainy do NATO.

Grigorij Mesežnikov, analityk polityczny i prezes Instytutu Spraw Publicznych, słowackiego zespołu doradców, powiedział, że Fico określa swoje poparcie dla Moskwy jako inicjatywę „pokojową”.

– On i jego sojusznicy argumentują, że nie powinniśmy wysyłać broni Ukrainie, bo to wydłuży wojnę. Mówią, że „będzie pokój, jeśli przestaniemy wysyłać broń na Ukrainę”, bo jeśli tego nie zrobimy, konflikt zakończy się wcześniej. W istocie więc nie są oni propokojowi, są prorosyjscy – zaznaczył. Zupełnie inaczej patrzy na to słowacki publicysta Peter Tkačenko. Jego zdaniem ewentualny rząd Fico nie zmieni radykalnie orientacji polityki zagranicznej kraju. Dodatkowo do sformowania rządu będzie potrzebował partii Głos, której liderzy są nastawieni bardziej prozachodnio.

Partia Fico vs. partia Šimečki. Sondaże nie są jednoznaczne

Obecnie SMER-SSD Fico i jej główny rywal Postępowa Słowacja idą w sondażach niemal „łeb w łeb”. Zagregowany wynik z 26 września, na który powołuje się POLITICO, pokazuje, że obie partie dzielą dwa punkty procentowe poparcia. Sondaż agencji AKO z czwartku pokazał, że Postępowa Słowacja lekko wysunęła się na prowadzenie z poparciem (18 proc.) w stosunku do 17,7 dla SMER-SSD.

Fico był wcześniej premierem Słowacji przez ponad dekadę, najpierw w latach 2006–2010, a następnie ponownie w latach 2012–2018. Szokujące morderstwo dziennikarza śledczego Jána Kuciaka oraz jego narzeczonej Martiny Kusnirovej na początku 2018 r. doprowadziło do powszechnego oburzenia i protestów społecznych, ostatecznie zmuszając go do rezygnacji z urzędu. Dziennikarz pisał m.in. o powiązaniach między asystentką Fico a włoską mafią oraz o podejrzanych interesach biznesmenów zaprzyjaźnionych z politykami SMER.

