Zamach bombowy w pobliżu meczetu w Beludżystanie. Nie żyją co najmniej 54 osoby

Co najmniej 54 osoby zginęły w wyniku ataku bombowego przeprowadzonego przez zamachowca-samobójcę. Do zdarzenia doszło w pobliżu meczetu w Mastung, w prowincji Beludżystan w południowo-wschodniej części Pakistanu. Zgromadziło się tam setki ludzi, które opuszczało budynek po tym, jak świętowało urodziny proroka Mahometa, które są świętem państwowym – poinformował The Guardian.

Co najmniej 54 osoby zginęły w zamachu w Pakistanie. Celem był wysoko postawiony policjant?

Obchody urodzin proroka są akceptowalne przez większość muzułmanów w Pakistanie, ale niektórzy uważają je za nieuzasadnioną innowację. Tego dnia muzułmanie organizują wiece i rozdają ludziom darmowe posiłki. Według jednego z urzędników celem ataku mógł być wysoko postawiony oficer policji, który zginął w zamachu. Samobójca wysadził się w pobliżu samochodu funkcjonariusza.

W Beludżystanie doszło do wielu ataków, których celem zazwyczaj są siły bezpieczeństwa. Szpitale, gdzie byli transportowani ranni, ogłosiły stan wyjątkowy i zaapelowały o oddawanie krwi. Na razie żadne ugrupowanie nie przyznało się do przeprowadzenia zamachu bombowego. Pakistańscy talibowie zaprzeczyli, że to oni stoją za zamachem. Do poprzednich śmiertelnych ataków przyznawało się Państwo Islamskie.

Seria zamachów bombowych przed wyborami krajowymi w Pakistanie

Zamach potępił pakistański minister spraw wewnętrznych Sarfraz Bugti. Stwierdził, że doszło do „haniebnego aktu” i wyraził ubolewanie z powodu ofiar śmiertelnych. Kilka godzin po zamachu w Beludżystanie doszło w kolejnej eksplozji w meczecie na terenie północno-zachodniej prowincji Chajber Pasztunchwa. Zamachy mogą być związane ze zbliżającymi się w styczniu 2024 r. wyborami krajowymi.

