Donald Trump stanął przed sądem. „Polowanie na czarownice wszechczasów”

Były prezydent USA Donald Trump przybył w poniedziałek do Nowego Jorku, gdzie ruszył proces, w którym on, jego synowie, ich firmy i kierownictwo Trump Organization oskarżeni są o oszustwa finansowe na gigantyczną skalę. Wcześniej sędzia Arthur Engoron z sądu stanowego na Manhattanie uznał ich za odpowiedzialnych za oszustwa, co umożliwiło rozpoczęcie procesu cywilnego w sprawie oszustw, które zarzuca im stanowa prokurator generalna Letitia James.

Sędzia stwierdził, że zeznania Trumpa były „całkowicie pozbawione podstaw prawnych i faktycznych”. Jak zauważają amerykańskie media, były prezydent USA i jego firmy mogą zostać zmuszone do zapłacenia ogromnych odszkodowań za zyski, które rzekomo osiągnęli w wyniku oszustw. Sprawa swój początek miała we wrześniu 2022 roku, gdy prokurator James pozwała Trumpa i zarzuciła mu, jego synom i ich firmom zawyżanie przez 10 lat wysokości ich aktywów oraz majątku netto, dzięki czemu uzyskiwali lepsze warunki kredytów bankowych i ubezpieczeń.

Według prokurator Trump zawyżył swój majątek netto aż o 2,23 miliarda dolarów. Inne wyliczenia mówią o sumie jeszcze wyższej – 3,6 miliarda. Oszustwa miały dotyczyć m.in. nieruchomości, w tym posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie czy apartamentu w Trump Tower na Manhattanie.

Trump o procesie: Największe polowanie na czarownice wszechczasów

Jak informuje Reuters, prokurator James domaga się grzywny w wysokości co najmniej 250 milionów dolarów, stałego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w Nowym Jorku dla Trumpa oraz jego synów Donalda i Erica oraz pięcioletniego zakazu prowadzenia działalności w zakresie nieruchomości komercyjnych wobec Trumpa i Trump Organization. Były prezydent USA miał zarobić na oszustwach nawet miliard dolarów

Trump natomiast stwierdził, że prokurator James jest „skorumpowana” i nazywał jej działania polityczną zemstą. – Sędzia powinien zostać pozbawiony prawa wykonywania zawodu – mówił w poniedziałek Trump, a sprawę nazywał „kontynuacją największego polowania na czarownice wszechczasów”. Jego prawnicy przekonywali, że były prezydent USA powiększał swoją fortunę zgodnie z prawem.

