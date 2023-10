Zielone światło dla Ukrainy w UE? Nieoficjalnie: Ogłoszenie w grudniu

Unia Europejska przygotowuje się do rozpoczęcia negocjacji z Ukrainą w sprawie jej przyszłego przystąpienia do wspólnoty, a oficjalne ogłoszenie spodziewane jest już w grudniu. Według trzech dyplomatów znających plany, UE przygotowuje się do dania Kijowowi zielonego światła na rozpoczęcie przed końcem roku formalnych rozmów w sprawie przyłączenia się do bloku – donosi Politico.

Ukraina wystąpiła o członkostwo w Unii Europejskiej zaledwie kilka dni po tym, gdy Rosja rozpoczęła pełnowymiarową agresję, a żołnierze podlegli Władimirowi Putinowi ruszyli na Kijów. „Ukraińcy już dawno udowodnili, że wszyscy stanowimy integralną część wspólnoty europejskiej. Nadszedł czas, żeby przelać to na papier. Ukraina ubiega się o członkostwo w ramach specjalnej procedury. Jesteśmy wdzięczni naszym partnerom za ich wsparcie i szybkie decyzje" – napisał w oświadczeniu premier Ukrainy. Kilka miesięcy później, w czerwcu 2022 roku, Ukrainie został przyznany status państwa kandydującego.

Ukraina w Unii Europejskiej? Padł nieoficjalny termin rozmów

W swoim dorocznym orędziu o stanie UE Ursula von der Leyen przekazała, że do 2030 roku UE powinna liczyć 30 członków. Oznacza to, że akcesja Ukrainy, Mołdawii, a nawet Gruzji czy Armenii przeszła z kategorii europejskich nieszczęść do katalogu okazji, których niewykorzystanie byłoby śmiertelnym grzechem.

Kilka dni później ucięto wszelkie spekulacje. Unia Europejska nie uprości procedury przystąpienia Ukrainy do wspólnoty, nawet jeśli Kijów zgodzi się negocjować warunki zakończenia wojny z Rosją – podało wówczas The Moscow Times, powołując się na słowa Thierry’ego Bretona, komisarza UE ds. rynku wewnętrznego.

