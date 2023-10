Zamieszanie wokół nobli z chemii. Zaskakujący ruch królewskiej akademii

Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus oraz Alexei I. Ekimov zostali w środę nagrodzeni za odkrycie i syntezę kropek kwantowych, najmniejszych cząstek w nanotechnologii. Laureaci podzielą się po równo nagrodą w wysokości 11 mln koron szwedzkich (ok. 4,41 mln zł).

Prace tegorocznych noblistów w dziedzinie chemii pozwoliły stworzyć m.in. ekrany telewizorów i komputerów, które lepiej oddają kolory i są jaśniejsze. Dlatego Komitet Noblowski napisał, że laureaci „dodali koloru do nanotechnologii”.

Jednak zanim poznaliśmy oficjalny komunikat komitetu, doszło do niespodziewanej sytuacji. „Wygląda na to, że Królewska Szwedzka Akademia Nauk nieumyślnie opublikowała nazwiska trzech naukowców, którzy według niej zdobyli tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii, chociaż instytut przyznający nagrodę stwierdził, że do podjęcia decyzji pozostało jeszcze kilka godzin” – zauważył Reuters.

Szwedzka gazeta „Aftonbladet” opublikowała kopię e-maila, który miał pochodzić z z Akademii i wymienić laureatów jeszcze przed oficjalnym werdyktem. Johan Aqvist, przewodniczący komitetu noblowskiego w dziedzinie chemii powiedział agencji, że Akademia popełniła błąd. – Nasze spotkanie zaczyna się o 09:30, więc żadna decyzja nie została jeszcze podjęta. Zwycięzca nie został wybrany – mówił Reutersowi jeszcze przed oficjalnym werdyktem.

Ogłoszenie tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii nastąpiło o godzinie 11:45. W uzasadnieniu Komitet Noblowski rozwinął, że badania Moungi G. Bawendiego z Massachusetts Institute of Technology, Louisa E. Brusa z Columbia University oraz Alexei’a I. Ekimova z Nanocrystals Technology przynoszą „największe korzyści ludzkości”.

