Proces Izraelczyków ws. gwałtu na młodej turystce przełożony. Powodem kluczowe dowody

W czwartek 5 października w Famaguście miał się rozpocząć proces pięciu Izraelczyków, podejrzanych o gwałt, napaść seksualną i uprowadzenie 20-letniej Brytyjki na początku września. Oskarżeni mają od 19 do 20 lat i pochodzą z miasta Madżd al-Krum. Wszyscy nie przyznają się do winy. Do zdarzenia miał dojść w hotelu w popularnym kurorcie turystycznym Ayia Napa.

Turystka zeznała, że jeden z mężczyzn złapał ją za rękę, a potem siłą zabrał do swojego pokoju. Następnie próbował jej zdjąć kostium kąpielowy, mimo jej sprzeciwu. Potem do pokoju mieli wejść inni podejrzani. Jeden z nich miał odbyć z Brytyjką stosunek seksualny wbrew jej woli. Kolejny miał ją zmusić do seksu oralnego, a dwóch innych miało przytrzymywać 20-latkę.

20-letnia turystka zgwałcona w popularnym kurorcie turystycznym. Proces Izraelczyków odroczony

Jeden z podejrzanych miał ją również trzymać przy ścianie i odbyć z nią stosunek seksualny. Turystce udało się zamknąć w łazience, skąd zaczęła krzyczeć o pomoc. Następnie udało jej się uciec z pokoju, odpychając podejrzanych i dołączyć do swoich znajomych, z którymi zgłosiła sprawę na policję.

Podczas przesłuchania obrońca trzech Izraelczyków zauważył, że nie dostarczono kluczowych dowodów szóstego Izraelczyka, którzy początkowo został aresztowany, a następnie zwolniony – poinformowało Associated Press. Chodzi o wyniki badań DNA, zdjęcia, odciski placów i zeznania świadków.

Yannis Habaris wyjaśniał, że wyniki badań DNA, które mają być gotowe w ciągu doby, są niezbędne, aby mógł doradzać swoim klientom najlepszą linię obrony. Dwie osoby oświadczyły, że nie spotkały ofiary, co mogą potwierdzić badania. Proces odroczono do 16 października. Izraelczycy pozostaną w areszcie co najmniej do następnego terminu rozprawy.

