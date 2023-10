Putin ujawnia nowe informacje o śmierci Prigożyna: W ciałach ofiar znaleziono fragmenty granatu

Samolot z Jewgienijem Prigożynem na pokładzie rozbił się 23 sierpnia w obwodzie twerskim. Doszło do tego około dwa miesiące po słynnym buncie najemników Grupy Wagnera. Zginęło 10 osób. Oprócz Prigożyna i założyciela grupy Dimitrija Utkina samolotem lecieli: szef ochrony lidera wagnerowców Walerij Czekalow, a także Aleksander Totmin, Siergiej Propustin, Jewgienij Makarian oraz Nikołaj Matusejew. Zginęli też dwaj piloci Aleksej Lewshin i Rustam Karimow Rustam, oraz stewardessa Kristina Raspopowa.

Tuż po katastrofie powiązany z wagnerowcami telegramowy kanał „Grey Zone” podał, że samolot został zestrzelony przez rosyjską obronę powietrzną. Według niego zanim doszło do katastrofy, słychać było „dwa wybuchy charakterystyczne dla obrony powietrznej”.

Nowe informacje o śmierci Jewgienija Prigożyna. Przekazał je Władimir Putin

Do sprawy wrócił w czwartek Władimir Putin na spotkaniu klubu dyskusyjnego Wałdaj. Poinformował co znaleziono w ciałach ofiar. Tym samym rosyjski prezydent wykluczył, by w zdarzeniu brała udział rakieta.

– Pozostaje pytanie, co stało się z kierownictwem prywatnej armii. Szef Komitetu Śledczego poinformował mnie, że w ciałach osób, które zginęły w katastrofie lotniczej, znaleziono fragmenty granatów ręcznych. Samolot nie miał żadnych zewnętrznych oddziaływań. To fakt, który wynika z badania przeprowadzonego przez Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej – przekonywał Władimir Putin.

Rosyjski prezydent zauważył, że śledztwo w sprawie katastrofy prywatnego samolotu Prigożyna nie zostało jeszcze zakończone. Nie przeprowadzono m.in. badania na obecność alkoholu lub narkotyków we krwi ofiar, choć – jak twierdzi rosyjski przywódca – należy je przeprowadzić.

– Wiemy, że po głośnych wydarzeniach w firmie w Petersburgu, FSB odkryła nie tylko 10 miliardów gotówki, ale także pięć kilogramów kokainy. Moim zdaniem należało przeprowadzić takie badanie, ale go nie przeprowadzono – dodał Putin.

Odnosząc się do działalności Grupy Wagnera Putin podkreślił, że w Rosji nie było prywatnych firm wojskowych. – To było stworzone przez dziennikarzy określenie – prywatna firma wojskowa – oświadczył.

Czytaj też:

Co dalej z Grupą Wagnera? Na celowniku pojawił się syn PrigożynaCzytaj też:

To nie koniec Grupy Wagnera. Putin miał spotkać się z następcą Prigożyna