Czołgi, śmigłowce, kilkuset żołnierzy i agentów. Jak doszło do tragicznej bitwy z fanatykami Davida Korseha

W tym czasie rozliczne służby, od Gwardii Narodowej przez Biuro Alkoholu, Tytoniu i Broni Palnej aż po FBI, próbowały spacyfikować uzbrojonych po zęby wyznawców Davida Koresha.

Historia sekty Gałąź Dawidowa w ogóle pełna jest przemocy, niestandardowych praktyk seksualnych i innych mało chrześcijańskich wątków.

Wszystko to działo się w pobliżu miasta Waco w Teksasie, którego oficjalne motto to „Buckle of the Bible Belt”, czyli „sprzączka pasa biblijnego”.

Zacznę jednak od początku.