Atak Hamasu na Izrael. Komunikat polskiego MSZ dla turystów

W sobotę 7 października dowództwo wojskowe radykalnego palestyńskiego ugrupowania Hamas ogłosiło rozpoczęcie nowej operacji zbrojnej przeciwko Izraelowi. Wiadomo, że w wyniku ostrzału rakietowego zginęło ok. 100 osób, a 740 zostało rannych. W atakach odwetowych śmierć poniosło niemal 200 osób. Ten bilans jest na bieżąco aktualizowany.

Atak Hamasu na Izrael. Komunikat polskiego MSZ

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże na terytorium całego Izraela. „Izrael to państwo zagrożone terroryzmem. Bądź szczególnie ostrożny w miejscach, które mogą być celem ataku, np. obiekty kultu religijnego, atrakcje turystyczne, bazary. Unikaj zbiegowisk, demonstracji i sytuacji konfliktowych. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji, bezwzględnie stosuj się do poleceń władz” – czytamy w wydanym komunikacie.

Jak poinformowano dalej, w Jerozolimie i innych większych miastach może dochodzić do niepokojów społecznych, w tym demonstracji, zamieszek, starć z siłami porządkowymi i aktów przemocy. Zapowiedziano także, że okresowo służby mogą ograniczyć dostęp do niektórych dzielnic i obiektów oraz wprowadzić dodatkowo kontrole bezpieczeństwa. „Na terenach pogranicznych między Palestyną a Izraelem zachowaj ostrożność. Może tam dochodzić do starć zbrojnych, demonstracji i zamieszek (głównie na punktach kontrolnych)” – przestrzega polskie MSZ.

„Jeśli zaistnieje zagrożenie atakiem rakietowym, uruchamiają się syreny alarmowe (dźwięk ciągły). Gdy je usłyszysz, jak najszybciej udaj się do schronu. Znajdziesz go w mieszkaniu lub budynku (jeśli jest wyposażone we wzmocnione pomieszczenie), a także w miejscach publicznych – oznaczone pomarańczowymi znakami public shelter. Zostań w schronie 10 minut od momentu wyłączenia syren” – czytamy w komunikacie MSZ.

