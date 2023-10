MON wysłał do Izraela samolot po polskich turystów. Polak zakładnikiem Hamasu?

„Wojskowe Herculesy wyleciały do Izraela, by ewakuować naszych rodaków. Będziemy tam tak długo, jak będzie tego wymagała sytuacja. W operacji Neon biorą udział najlepsi polscy piloci. W gotowości pozostaje także zespół medyczny wojsk specjalnych” – napisał w mediach społecznościowych Mariusz Błaszczak. Szef MON informował wcześniej, że w Izraelu około 200 turystów oczekuje na powrót do Polski.

Polacy utknęli w Izraelu

W Tel Awiwie utknęła m.in. wycieczka z Chełma. Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w rozmowie z Polsat News przyznał, że „wszyscy są bezpieczni”. – Jesteśmy na lotnisku Ben Guriona. Mogliśmy skorzystać z hotelu ze strony przewoźnika, ale dzieciaki po prostu (na lotnisku – red.) czują się tu bezpiecznie, bo mamy zapewnione schrony – mówił Andrzej Wojtaszek. Dodał, że „czekają na ewakuację, bo ich lot nie został przeniesiony, a zupełnie zlikwidowany”.

Szef BBN-u Jacek Siewiera poinformował, że rozmawiał z przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Narodowego Izraela Cachi Hanegb. Jednym z tematów była kwestia planowanej ewakuacji polskich obywateli w nadchodzących godzinach. „W nadchodzącym czasie będziemy w stałym kontakcie ze stroną Izraelską” – zapewnił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Polak zakładnikiem Hamasu?

Według izraelskiego rządu Hamas wziął jako zakładników ponad 100 osób. „Alex Dancyg – Przyjaciel Polski, historyk, były pracownik Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, cudowny gawędziarz, rzecznik współpracy pomiędzy Polską i Izraelem, został porwany przez terrorystów z Hamasu. Obywatel Rzeczypospolitej” – ujawnił w portalu X (dawny Twitter) prezes Fundacji Hatikva Jarosław Papis.

„Wczoraj długo czekałem na odpowiedź… Dziś Alex Dancyg, historyk, współpracownik Yad Vashem, uczestnik dialogu polsko-izraelskiego, Polak i Izraelczyk jest na liście zaginionych mieszkańców kibucu Nir Oz wywiezionych do Gazy jako zakładnicy. Alex, wrócisz i odpowiesz. Wierzę” – dodał z kolei reporter TVN24 Marcin Gutowski. MSZ nie odniosło się do sprawy.

Czytaj też:

Lotnisko w Tel Awiwie działa, ale przewoźnicy boją się latać. Które linie odwołują loty?Czytaj też:

Atak Hamasu na Izrael. Mariusz Błaszczak o ewakuacji Polaków, Andrzej Duda zabiera głos