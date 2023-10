USA komentują udział Iranu w ostatnich atakach Hamasu. Brak „bezpośredniej informacji”

Zastępca doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jon Finer przekazał przedstawicielom mediów, że o ile jego kraj przypisuje Iranowi „ogólną współodpowiedzialność” za ostatnie ataki Hamasu na Izrael, o tyle nie dysponuje tym razem „bezpośrednią informacją”, łączącą Iran z tymi zdarzeniami.

USA o udziale Iranu w atakach Hamasu

– To, czego możemy być dosyć pewni, to ogólna współwina Iranu w tych atakach, ponieważ wspierał on Hamas przez ostatnie dekady- powiedział Finer w programie „Good Morning America” w telewizji ABC. – Nie mamy jednak bezpośredniej informacji, pokazującej zaangażowanie Irańczyków w zlecenie lub zaplanowanie ataków, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku dni. To coś, czemu zamierzamy się bliżej przyjrzeć – mówił.

Ten sam doradca w programie „CBS Mornings” zapewniał, że Stany Zjednoczone będą „slupione niczym laser” na potwierdzaniu obecności Amerykanów wśród tych, którzy zostali wzięci przez Hamas na zakładników. Jak stwierdził, przewiduje on, że ta kwestia będzie nabierała na znaczeniu w ciągu najbliższych dni.

USA będą wspierać Izrael

Jon Finer zapewnił, że Stany Zjednoczone są gotowe do zaoferowania ekspertyzy na temat tego, jak podejść do sytuacji z zakładnikami. Zastępca doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego pozwolił też sobie na stwierdzenie, że spodziewa się, iż izraelska odpowiedź na atak Palestyńczyków „będzie kontynuowana przez dość długi czas”. Zaznaczył też, że należy spodziewać się większej liczby gestów poparcia i solidarności ze strony USA dla Izraela.

