Blisko 1000 Polaków czeka na ewakuację z Izraela. Co z wyborami parlamentarnymi?

Szef polskiego MSZ przekazał, że uzyskał zapewnienie ze strony jordańskiej, że gdyby w ewakuacji Polaków z Izraela przydatny mógł okazać się szlak jordański, to władze tego kraju dołożą staranności, by uczynić go drożnym. Polityk PiS dodał, że w niedzielę 9 października przeprowadził dwie rozmowy ze swoimi odpowiednikami – ministrem Elim Cohenem z Izraela i ministrem Rijadem al-Malkim z Palestyny. – We wszystkich tych rozmowach zwracałem uwagę na sytuację polskich obywateli, którzy znajdują się bądź znajdowali się wtedy w Izraelu – zaznaczył.

Wojna w Izraelu. Polacy czekają na ewakuację

Z danych, którymi dysponuje polski MSZ wynika, że z Izraela będzie chciało się wydostać ok. tysiąc polskich obywateli. Pierwszeństwo ewakuacji mają mieć ci, którzy na terenie Izraela znajdują się czasowo. – Są to w największej części grupy zorganizowane, mianowicie pielgrzymki i wycieczki. Ze względu na porę roku, indywidualnych turystów jest stosunkowo mało – tłumaczył Zbigniew Rau.

Minister wyjaśnił, że jeśli chodzi o obywateli polskich, którzy na stałe zamieszkują w Izraelu, a chcą opuścić kraj w związku z obecną sytuacją, będą ewakuowani w dalszej kolejności, ponieważ oni mają zakwaterowanie i niejako mieszkają u siebie.

Szef polskiej dyplomacji poinformował, że podjęto decyzję o dwutorowej ewakuacji powietrznej Polaków z Izraela. – Oprócz lotów z Tel-Awiwu do Warszawy, trzy samoloty będą zabierać naszych rodaków z Tel-Awiwu do Chanii na Krecie, stamtąd już samolotami LOT-u będą wracać do Warszawy – tłumaczył. – Wczoraj w godzinach wieczornych udało się ewakuować z lotniska (Ben Guriona) już ponad 251 osób, które przybyły dzisiaj rano do Polski, do Warszawy trzema samolotami – Boeingiem 737 i dwoma samolotami C130 Hercules – dodał.

Konflikt na Bliskim Wschodzie. Co z wyborami do Sejmu i Senatu?

Na chwilę obecną nie wiadomo, czy w Tel Awiwie uda się zorganizować komisję wyborczą, aby umożliwić Polakom udział w wyborach parlamentarnych w niedzielę 15 października. – To, czy dojdzie tam do przeprowadzenia wyborów, będzie zależeć od władz izraelskich. Gotowość do głosowania w izraelskim obwodzie zgłosiło 1145 osób – poinformował Zbigniew Rau.

