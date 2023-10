Tak ewakuowani są Polacy z Izraela. W Operacji Neon najbardziej brakuje jednego elementu

Kilka lat temu pułkownik Piotr Gąstał, ówczesny dowódca Jednostki Wojskowej GROM, mówił:

„Obywatel polski powinien mieć świadomość tego, że gdy znajdzie się w przypadku zagrożenia swojego życia, jest w Polsce siła, która się o niego upomni”.

Powyższe stwierdzenie jest aktualne do dziś, a doskonałym przykładem są właśnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Ataki rakietowe i mordy, prowadzone przez terrorystów Hamasu, doprowadziły do obniżenia poziomu bezpieczeństwa na większości terytorium Izraela. Skutkiem tego było wstrzymanie lotów, realizowanych przez regularnych przewoźników lotniczych, a na terenie kraju pozostała nieokreślona liczba polskich obywateli.

Nie może więc zaskakiwać, że zgodnie ze strategią bezpieczeństwa państwa, rząd w Warszawie podjął decyzję o utworzeniu mostu powietrznego pomiędzy Polską i Izraelem w celu ewakuacji obywateli.

Jak wskazuje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, prezydent Andrzej Duda postanowił o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w terminie od 8 do 15 października. Składa się on z maksymalnie 200 żołnierzy, przede wszystkim pochodzących z Wojsk Specjalnych oraz Sił Powietrznych. O ile udział operatorów jednostek specjalnych pozostaje obecnie niejawny, to w przypadku lotnictwa wiadomo, że mowa o potencjale 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, który jest zgrupowany w trzech bazach lotniczych.

Herculesy, Boeing i Airbusy

Już 8 października z polskich baz wystartowało pięć samolotów.

Z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu do Tel Awiwu skierowano dwa średnie Lockheed Martin C-130E Hercules. Z kolei z wojskowej części Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie, gdzie mieści się 1. Baza Lotnictwa Transportowego, wystartował Boeing 737-800 będącym jednym z trzech wyspecjalizowanych maszyn służących na co dzień do transportu rządowych VIP-ów. Dodatkowo dwa lekkie samoloty Airbus C-295M z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie przebazowano do Międzynarodowego Portu Lotniczego Chania na Krecie – jest to związane z możliwością dwuetapowego przerzutu cywili z Izraela (Herculesami, które mogą zabrać większą liczbę osób, na Kretę, a później do Polski).

Wybór tej greckiej wyspy na punkt przesiadkowy nie powinien zaskakiwać.