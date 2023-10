Co sądzą Rosjanie o Polsce? Ta sonda uliczna momentami zaskakuje

Wiaczesław Zarucki to Rosjanin, który przeprowadził się do Polski na początku ubiegłego roku, jeszcze przed rozpoczęciem przez Rosję napaści na Ukrainę.

Rosjanie mówią o „rusofobii” w Polsce

Jak sam tłumaczył, „uciekł z Rosji, aby mówić prawdę o tym kraju”. Wkrótce po przeprowadzce założył kanał w serwisie YouTube, na którym publikuje popularne filmiki. Zazwyczaj dotyczą one porównywania różnych aspektów życia w Rosji i w Polsce.

We wtorek, 10 października, na kanale Zaruckiego pojawiła się sonda uliczna, która została przeprowadzona na terytorium Rosji. Uczestniczący w sondzie zostali zapytani o swoje przemyślenia na temat Polski i Polaków. W większości wypowiedzi przewija się określenie „rusofobia”.

„Myślę, że to interesujący kraj”

Część wypowiedzi może jednak zaskakiwać. Mimo wszechobecnej w rosyjskich mediach antypolskiej propagandy pojawiły się także opinie neutralne i pozytywne.

– Mam raczej pozytywne nastawienie do Polski, ponieważ zarówno Polska, jak i inne kraje znajdują się w Europie. A Europa to taki wszechstronny kawałek Ziemi. Myślę, że to interesujący kraj – powiedział 24-letni Rosjanin.

– Nigdy nie byłem w Polsce, ale nie uważam, że jest to zły kraj. Myślę, że wszystko jest tam w porządku. Może jest trochę za dużo rusofobii, ale to ich sprawa. Nie mam do nich żalu. Jak to mówią „nie ma złych narodowości, są tylko źli ludzie” – stwierdził 23-latek.

„Rozumiem kontekst tej rusofobii”

W sondzie można także usłyszeć wypowiedzi niuansujące napięcia na linii Rosja-Polska.

– Mam raczej negatywny niż neutralny stosunek do Polski, ponieważ Polska sprawia wrażenie epicentrum rusofobii w Europie Wschodniej. Rozumiem i dostrzegam kontekst tej rusofobii. Rozumiem też, Polska ma trudną spuściznę historyczną. Polska zawsze była ofiarą konfrontacji między Rosją a Europą Zachodnią, ale mimo to uważam, że rusofobia jest tam sztucznie podsycana – skomentował 43-letni mężczyzna.

Dodał, że nasz kraj „wybrał siebie na przyczółek Ameryki w Europie”, w czym wtórowała mu inna uczestniczka sondy.

– Co złego im zrobiliśmy, że nas tak traktują. Mały sąsiad zawsze będzie niezadowolony z tego, że obok jest ten większy. Ci ludzie są pod dużym wpływem Ameryki – powiedziała 58-letnia kobieta.

Czytaj też:

Hamas był szkolony przez Rosję? „Putin często inspiruje takie zdarzenia”Czytaj też:

Zwłoki w jednostce wojskowej w Rosji. Były policjant został zakatowany?