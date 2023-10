25-latka bohaterką Izraela. Zabiła pięciu bojowników Hamasu podczas obrony kibucu

Od zeszłego weekendu, gdy Hamas zaatakował Izrael, do mediów docierają dramatyczne relacje. Nie brakuje też bohaterskich czynów. Niedaawno media obiegła historia 25-latki, która koordynowała obronę kibucu Nir Am.

Bohaterska obrona

Gdy tylko w sobotę Inbal Lieberman (w publikacjach występują dwie wersje imienia: Inbar i Inbal – red.) usłyszała odgłosy wystrzałów, podjęła decyzję o przygotowaniach do obrony kibucu. 25-latka otworzyła schowek, w którym przechowywana była broń, i rozdała ją 12 członkom grupy dbającej o bezpieczeństwo wspólnoty. Kobieta, która przeszła szkolenie wojskowe, zadbała o to, by sensownie rozmieścić obrońców i wraz z zespołem naprędce przygotowała zasadzki na napastników.

Mieszkańcy kibucu pod jej wodzą odparli szturm bojowników Hamasu, zabijając własnoręcznie ponad 20 mężczyzn. Sama Inbar Lieberman w trakcie około 4-godzinnej walki zlikwidowała czterech przeciwników. Izraelskie media podkreślają, że Nir Am był niczym forteca nie do zdobycia, podczas gdy okoliczne kibuce zostały splądrowane. Lokalna dziennikarka postuluje, żeby 25-latka została wyróżniona odznaczeniem państwowym. – Historia jej bohaterstwa to opowieść, która przez pokolenia będzie powtarzana w Izraelu – komentuje.

Dramatyczne sceny w Izraelu. Hamas dokonywał masakry w kibucach

Do podobnie bohaterskich czynów doszło także w innym kibucu sąsiadującym ze Strefą Gazy. Wspólnota Ein Habsor odparła napad jeszcze większej liczby uzbrojonych terrorystów. – To, co nam się przydarzyło, to po części czujność, a po części cud – komentował później jeden z mieszkańców Noam Gotliv.

Nie wszyscy mieli tyle szczęścia. We wtorek media obiegły doniesienia o makabrycznych mordach dokonanych przez Hamas w jednym z kibuców. Znaleziono ciała 40 dzieci, a część z nich miała poobcinane głowy. Bojownicy zamordowali także około 70 mieszkańców kibucu Kfar Aza, w tym całe rodziny z małymi dziećmi.

