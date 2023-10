Zmarła 104-letnia mieszkanka Chicago. Tuż przed śmiercią zadziwiła cały świat

Na początku października media na całym świecie rozpisywały się o niezwykłym wydarzeniu w stanie Illinois.

Skok ze spadochronem w wieku 104 lat

Na skok ze spadochronem zdecydowała się Dorothy Hoffner, 104-letnia mieszkanka Chicago. Kobieta skoczyła wraz z instruktorem z wysokości ok. 3 tys. m i wylądowała bez szwanku. Nagrania z tego wydarzenia można bez trudu odnaleźć w mediach społecznościowych.

– Wiek to tylko liczba. To naprawdę wspaniałe uczucie być nad ziemią – skomentowała kobieta tuż po wylądowaniu na terenie lotniska Skydive Chicago Airport w Ottawie.

Ustanowienie rekordu Guinnessa

Pani Hoffner zapisała się w ten sposób w Księdze Rekordów Guinnessa. Była najstarszą kobietą w historii, która skoczyła ze spadochronem. Poprzedni rekord został ustanowiony w maju 2022 r. przez 103-letnią mieszkankę Szwecji.

Warto dodać, że pani Hoffner zdecydowała się na pierwszy skok ze spadochronem zaledwie cztery lata wcześniej, tj. w wieku 100 lat. Po wylądowaniu stwierdziła wówczas, że była to „świetna zabawa”.

Pani Hoffner zmarła tuż 105. urodzinami

Amerykański dziennik „The New York Times” donosi, że pani Hoffner nie żyje. Zmarła we śnie w nocy z niedzieli na poniedziałek, tj. z 8 na 9 października, w swoim domu w Chicago. Bezpośrednia przyczyna śmierci nie została jeszcze ustalona. Do 105. urodzin zabrakło jej jedynie ok. dwóch miesięcy.

„The New York Times” dodaje, że w ostatnich dniach spokojne życie pani Hoffner uległo znacznej zmianie. Po ustanowieniu wspomnianego rekordu rozdzwoniły się telefony od dziennikarzy, którzy zabiegali o przeprowadzenie wywiadu z kobietą.

twitterCzytaj też:

Nie tylko bieganie i brzuszki. Polacy chcą próbować sportów ekstremalnychCzytaj też:

Tragiczna śmierć doświadczonego spadochroniarza. Zginął na lotnisku w Pile