Ważne słowa Zełenskiego. Polska została pominięta

W czasie narady NATO Wołodymyr Zełenski podziękował za pomoc, którą do tej pory otrzymała Ukraina. Przywódca podkreślił, że niezwykle ważne jest to, jak Ukraina przetrwa zbliżającą się zimę, dlatego apelował o zwiększenie wsparcia. – Będziemy rozmawiać o tym, jak wypchnąć Rosję z naszej ojczyzny. Priorytetem są systemy obrony przeciwlotniczej. Są to bardzo konkretne rzeczy, w bardzo konkretnych punktach geograficznych. Żeby ratować sieci energetyczne, ludzi, zboże przeznaczone dla Afryki, Azji i reszty świata – przekonywał prezydent Ukrainy.

Po zakończeniu dyskusji Wołodymyr Zełenski zamieścił w mediach społecznościowych wpis w języku angielskim oraz ukraińskim, w którym podziękował za ogromne wsparcie i decyzje dotyczące pomocy wojskowej dla Ukrainy. Diżekuje za potwierdzenie wcześniejszych zobowiązań podczas dzisiejszego spotkania. Jest to dla nas niezwykle ważne w obliczu nadchodzącej zimy. Międzynarodowa koalicja pracuje na rzecz naszego wspólnego zwycięstwa – napisał przywódca. We wpisie pojawiły się flagi państw, którego przedstawicielom Wołodymyr Zełenski chciał podziękować: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Danii, Finlandii, Kanady, Belgii, Norwegii, Hiszpanii, Niemiec, Bułgarii oraz Litwy. Polska we wpisie prezydenta Ukrainy nie została wymieniona.

Wkrótce więcej informacji