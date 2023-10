Wołodymyr Zełenski planuje wizytę w Izraelu

Jak donosi Ukraińska Prawda, współpracownicy Wołodymyra Zełenskiego wystosowali oficjalną prośbę do Benjamina Netanjahu o wyrażenie zgody na oficjalną wizytę przywódcy Ukrainy w Izraelu. Rozmowy w tej sprawie mają na razie charakter wstępny. W piśmie nie wymieniono żadnej konkretnej daty. W uzasadnieniu wniosku Kancelaria Prezydenta Ukrainy zaznaczyła, że Wołodymyr Zełenski chciałby okazać swoje wsparcie i wyrazić solidarność z Izraelem, który padł ofiarą terrorystów z Hamasu.

Wołodymyr Zełenski na naradzie NATO

11 października prezydent Ukrainy wziął udział w naradzie NATO w Brukseli. Po raz pierwszy doszło bowiem do potkania Rady NATO-Ukraina, która została powołana podczas szczytu NATO w Wilnie.

Wołodymyr Zełenski podziękował za pomoc, którą do tej pory otrzymała Ukraina. Przywódca podkreślił, że niezwykle ważne jest to, jak Ukraina przetrwa zbliżającą się zimę, dlatego apelował o zwiększenie wsparcia. – Będziemy rozmawiać o tym, jak wypchnąć Rosję z naszej ojczyzny. Priorytetem są systemy obrony przeciwlotniczej. Są to bardzo konkretne rzeczy, w bardzo konkretnych punktach geograficznych. Żeby ratować sieci energetyczne, ludzi, zboże przeznaczone dla Afryki, Azji i reszty świata – przekonywał prezydent Ukrainy.

Jens Stoltenberg podkreślał, że wsparcie wojskowe dla Ukrainy powinno zostać zwiększone, szczególnie jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą. – Ona jest kluczowa, żeby chronić miasta, gospodarkę, infrastrukturę krytyczną. W ten sposób Ukraińcy mogą sami sobie pomagać – jeśli gospodarka działa, to działają inne rzeczy – mówił szef NATO.



