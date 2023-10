Polka mieszkająca w Izraelu: Na oczach 6-latki zginęli jej rodzice. Opowiadała, jak „panowie” na ścianie napisali „Bractwo Muzułmańskie nie zabija dzieci”

Synów moich sąsiadów porwano i czekamy na choćby najmniejszy strzęp informacji, że są cali i zdrowi. Ci, którzy poszli walczyć, to w większości dzieci, młode chłopaki, koledzy mojego syna. Gdy pomyślę, że do tej pory ich największym problemem było, czy uzbierają odpowiednią kwotę na sportowe buty... A teraz biegają z karabinami... Pęka mi serce i nie potrafię sobie wyobrazić strachu, jaki na co dzień przeżywają ich matki. To nie powinno ich zajmować! Nie wojna! – mówi Karolina van Ede-Tzenvirt, dziennikarka mieszkająca w Izraelu od ponad 20 lat.

Karolina van Ede-Tzenvirt, dziennikarka, prelegentka i prowadząca program kulinarno-kulturowy o Izraelu „Feesten&Falafels” w holenderskiej telewizji Family 7. Redaktorka „Kalejdoskopu” i wydawczyni portalu. Autorka przewodników po Izraelu oraz książki „Zostawić za sobą świat. O poszukiwaniu tożsamości”. Mieszka w Izraelu od ponad 20 lat. Wiktor Krajewski: Jest pani Polką mieszkającą od lat w Izraelu. Jak w obliczu wojennych wydarzeń wygląda dziś pani codzienność? Karolina van Ede–Tzenvirt: Na co dzień mieszkam w Jerozolimie, czyli miejscu, na które wojna, jaka trwa od zeszłego tygodnia, nie ma ogromnego wpływu. W Tel Awiwie jest z kolei bardzo wiele ostrzałów. Dwa lata temu przeżyłam ostrzał będąc w Tel Awiwie. Rakiety latały nad moją głową. Przeżycie okropne, porównywalne do wspomnień ludzi, którzy przeżyli II Wojnę Światową. Wydaje mi się to aż nierzeczywiste, a jednak jest bardzo rzeczywiste. Coś, o czym czytałam w książkach, działo się obok mnie. Mało tego! Uczestniczyłam w tych wydarzeniach i zapamiętam je do końca życia, zresztą tak jak to, co dzieje się dziś.