Orban spotka się z Putinem? Rzecznik węgierskiego rządu nabrał wody w usta

W przyszłym tygodniu Viktor Orban poleci do Pekinu, gdzie odbędzie się Forum Pasa i Szlaku. Szef węgierskiego rządu, podczas wydarzenia, zamierza spotkać się z najważniejszymi chińskimi politykami. Zaproszenia chińczyków nie przyjął żaden inny przywódca krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jednym z powodów odmowy jest zaproszenie dla, podejrzanego o zbrodnie wojenne, Władimira Putina.

Orban spotka się Putinem?

W związku z planowaną obecnością, ściganego przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, Putina, w węgierskich mediach zaczęły się spekulacje, czy Wiktor Orban zmierza spotkać się z rosyjskim dyktatorem. Oficjalne pytanie w tej sprawie wystosował dziennik „Nepszava”. Rzecznik premiera Węgier nie ustosunkował się jednak do tej sprawy.

Choć informacja o wizycie Putina w Pekinie nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, to wiadomo już, że prezydent Rosji zamierza pojawić się na wydarzeniu. Poza nim do Pekinu pojedzie również szef rosyjskiego resortu spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Orban, Putin i Ławrow będą w Chinach w tym samym czasie czyli od 16 do 18 października.

Ewentualne spotkanie Orbana z Putinem i Ławrowem nie byłoby pierwszym przypadkiem, kiedy węgierski polityk, mimo trwającej wojny w Ukrainie, spotykałby się z przedstawicielem Kremla. We wrześniu podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych doszło do spotkania szefa węgierskiej dyplomacji Petera Szijjarto z Siergiejem Ławrowem. Węgierski minister nie tylko spotkał się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, lecz także zachęcał innych europejskich polityków do tego samego.

