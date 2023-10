Izrael zaatakował dwa lotniska w Syrii. Potężny cios wobec Iranu

Do ostrzału doszło w czwartek, 12 października. Państwowa agencja informacyjna SANA poinformowała o „jednoczesnych atakach” na dwa główne lotniska w Syrii – w Damaszku oraz miejscowości położonej na północ od Aleppo.

Izrael zaatakował lotniska w Syrii

„Serie rakiet” uszkodziły pasy startowe i wyłączyły oba węzły komunikacyjne z eksploatacji. Anonimowy informator z syryjskiego wojska w rozmowie z agencją potwierdził, że ataki na porty lotnicze zostały przeprowadzone w tym samym czasie. Zapewnił również, że nikt nie odniósł obrażeń.

Źródło wojskowe oceniło, że ostrzał mógł mieć na celu odwrócenie uwagi od działań zbrojnych w Strefie Gazy. Jak przekazał Reuters, izraelska armia nie ma w planach komentowania doniesień. Syryjskie media nieoficjalnie poinformowały o uruchomieniu mechanizmów obrony powietrznej.

Reuters podkreślił, że Izrael wielokrotnie atakował „powiązane z Iranem” cele w Syrii, w tym zbombardowane w czwartek lotniska. Tym razem ostrzał odbył się na dzień przed planowaną wizytą irańskiego ministra spraw zagranicznych Hosseina Amirabdollahiana.

Konflikty na Bliskim Wschodzie

We wtorek, 10 października Reuters poinformował o tym, że izraelskie wojsko wystrzeliło w kierunku Syrii pociski artyleryjskie i moździerzowe. Atak miał być odpowiedzią na syryjski ostrzał na otwarte tereny, potwierdzony przez Siły Obronne Izraela.

W sobotę, 7 października Hamas rozpoczął zmasowany atak na ludność cywilną w Izraelu. W godzinach porannych palestyńska organizacja polityczno-militarna przeprowadziła ostrzał, a następnie na teren kraju wkroczyli bojownicy, którzy zabijali i porywali napotkane osoby.

W wyniku brutalnego ataku życie straciło ponad 1300 Izraelczyków, a działania odwetowe doprowadziły do śmierci co najmniej 1400 Palestyńczyków. Izrael przygotowuje się do kontynuowania inwazji w Strefie Gazy i gromadzi w pobliżu granicy czołgi. – Teraz jest czas na wojnę – powiedział cytowany przez Reuters izraelski dowódca wojskowy.

