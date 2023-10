NATO reaguje na ruch Rosji. Przeprowadzi duże ćwiczenia nuklearne

Jens Stoltenberg powiedział w czwartek 12 października, że NATO przeprowadzi w przyszłym tygodniu duże ćwiczenia nuklearne – podała agencja Associated Press. To reakcja na głosy z Moskwy, która ostrzegała, że może wycofać się z Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych. Ćwiczenia „Steadfast Noon” odbywają się co roku i trwają około tygodnia. Biorą w nich udział myśliwce zdolne do przenoszenia głowic jądrowych, ale bez użycia uzbrojonych bomb.

– To rutynowe szkolenie. Które odbywa się co roku w październiku – przypomniał szef Paktu Północnoatlantyckiego. Stoltenberg dodał, że w 2023 r. manewry będą odbywać się nad Włochami, Chorwacją i Morzem Śródziemnym. Według szefa NATO ćwiczenia pomogą zapewnić „wiarygodność, skuteczność i bezpieczeństwo odstraszania nuklearnego Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także wysyłają jasny sygnał, że NATO będzie chronić i bronić wszystkich sojuszników”.

Rosja zapowiada wycofanie się z ważnego traktatu. Jest odpowiedź NATO

Manewry rozpoczną się w poniedziałek 16 października i potrwają 10 dni. Weźmie w nich udział 13 sojuszników NATO oraz różne typy samolotów, w tym zaawansowane amerykańskie myśliwce i amerykańskie bombowce B-52, które przylecą z USA. Większość ćwiczeń będzie miała miejsce co najmniej tysiąc kilometrów od granic Rosji.

Stoltenberg zaznaczył, że wojna w Ukrainie przypomina o ważnej roli, jaką broń jądrowa Sojuszu Północnoatlantyckiego odgrywa w odstraszaniu agresji. Traktat o całkowitym zakazie prób jądrowych został przyjęty w 1996 r. Podpisali go prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych, ale USA nie ratyfikowały traktatu. We wtorek jeden z czołowych rosyjskich dyplomatów powiedział, że Rosja wycofa się z traktatu, ale wznowi swoje testy nuklearne wtedy, gdy Waszyngton zrobi to pierwszy.

