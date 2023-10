Strategiczny raport Kongresu USA. Możliwa wojna z Chinami i Rosją

Do treści raportu dotarła agencja Reutera. Dokument rewolucjonizuje dotychczasowe podejście USA do obronności, ponieważ odchodzi od koncepcji, w której Amerykanie wygrywając jeden duży konflikt, dążą do odstraszenia innych ewentualnych przeciwników. Twórcy raportu uważają, że Stany Zjednoczone muszą być gotowe do równoczesnej wojny z Chinami i Rosją.

USA musi być gotowe do wojny

Wnioski zawarte w raporcie oznaczają, że konieczne będzie zwiększenie wydatków na obronność, co stwarza duży problem w obecnym układzie politycznym. Głos w sprawie zabrała przewodnicząca Partii Demokratycznej Madelyn Creedon, która stwierdziła, że konkluzje zawarte w raporcie oznaczają, że Kongres we współpracy z prezydentem musi wytłumaczyć amerykańskiemu społeczeństwu, że zwiększenie środków na obronność to niewielka cena w świetle ewentualnej wojny jądrowej z Rosją i Chinami.

Wnioski zawarta w raporcie stoją w sprzeczności z postawą reprezentowaną przez prezydenta Joe Bidena. W jego dotychczasowej ocenie Stany Zjednoczone miałyby dysponować wystarczająco rozbudowanym arsenałem jądrowym, by odstraszyć zarówno Rosję, jak i Chiny.

Dziennikarze Reutera dotarli do jednego z twórców raportu, który przyznał, że USA muszą szykować się na jednoczesną wojnę z Chinami i Rosją, gdyż między Moskwą a Pekinem możliwa jest "maksymalna koordynacja" w sprawie rozwoju arsenału jądrowego.

W raporcie znalazły się również wskazówki, według których USA powinny dążyć do zwiększenia swojego potencjału w wojnie konwencjonalnej oraz do wzmocnienia zawartych sojuszy wojskowych. „Stany Zjednoczone i ich sojusznicy muszą być przygotowani na jednoczesne powstrzymanie i pokonanie obu przeciwników. Porządek międzynarodowy pod przewodnictwem USA i wartości, które wyznaje, są zagrożone ze strony autorytarnych reżimów Chin i Rosji” – czytamy w dokumencie.

